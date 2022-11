Colombie : une juge suspendue après être apparue en train de fumer en petite tenue lors d’une audience sur Zoom

A Cúcuta, en Colombie, la juge Vivian Polania a oublié d’éteindre sa caméra lors d’une audience sur la plate-forme Zoom. Au cours de celle-ci, elle est apparue en petite tenue en train de fumer. Elle a été suspendue trois mois.

Une apparition inattendue. Durant une audience relative à un attentat à la voiture piégée visant une brigade de l’armée en Colombie en juin 2021, qui se tenait sur la plate-forme Zoom, la juge colombienne Vivian Polania a décidé de garder sa caméra éteinte. Mais au bout d'une heure, celle-ci se s'est subitement allumée.

A ce moment-là, les participants à l’audience ont aperçu la jeune femme de 34 ans en petite tenue en train de fumer. Selon la Commission de discipline judiciaire, Vivian Polania se trouvait «dans un état déplorable». Elle aurait également eu «des difficultés à s’exprimer».

Visiblement choqué, un avocat a alors fait la remarque à la jeune femme et cette dernière s’est précipitée pour éteindre sa caméra. Mais il était déjà trop tard. La séquence, devenue virale, a été partagée sur les réseaux sociaux.

Suspendue pour une durée de trois mois, Vivian Polania s’est défendue en expliquant qu’elle s’était allongée en raison «d’une chute de tension couplée à une crise d’angoisse». Toutefois, la juge a nié être apparue en sous-vêtements.

#Ops Jueza olvida apagar su cámara y aparece fumando y semidesnuda en una audiencia en Cúcuta, Colombia.





Luego de esas imágenes salió a la luz, otra filmación donde Vivían Polonia confunde la marihuana con la valeriana y sugiere tomar gotas de la misma. pic.twitter.com/XaDlJbqGRp — Diario El Matutino (@ElMatutinoGT) November 20, 2022

Des photos osées sur instagram

Vivian Polania est également dans le viseur de la justice en raison des photos jugées «osées» et partagées sur son compte Instagram, où elle compte plus de 380.000 abonnés. Adepte du sport intensif (Crossfit), la juge a déjà affirmé qu’elle ne changerait pas sa façon d’être malgré les critiques de ses pairs. Elle assume ses contenus et se dit fière de son corps.