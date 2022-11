Etats-Unis : des robots «tueurs» bientôt utilisés par la police de San Francisco ?

Le département de police de San Francisco, aux Etats-Unis, a demandé l’autorisation de déployer des robots pouvant abattre des suspects.

Un arsenal renforcé. Le département de police de San Francisco a demandé au Conseil de surveillance de la ville l’autorisation de déployer des robots capables de tuer des suspects.

L’utilisation de ces machines ne serait néanmoins possible que si «le risque de mort pour le public ou les officiers est imminent et l’emporte sur toute autre option», a indiqué le département de police.

Cette proposition a suscité un vif débat auprès des autorités de la ville, même si elle a été approuvée à l’unanimité par le comité des règles, a rapporté le média américain Engadget.

