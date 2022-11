Assaut du Capitole : le chef d'une milice d'extrême droite reconnu coupable de «sédition»

Le fondateur de la milice d'extrême droite des Oath Keepers, Stewart Rhodes, ainsi qu'un membre de l'organisation ont été reconnus coupables de «sédition», pour leur participation à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

Reconnus coupable par les douze jurés. Ce mardi 29 octobre, Stewart Rhodes, le fondateur des Oath Keepers, ainsi qu'un membre cette milice d'extrême droite américaine ont été reconnus coupables de «sédition», pour leur implication dans l'assaut du Capitole survenu le 6 janvier 2021.

Ce chef d'inculpation extrêmement rare avait été instauré après la guerre de Sécession et reste passible de vingt ans de prison. Dans le droit américain, la «sédition» constitue un crime qui implique l'usage de la force pour s'opposer au gouvernement en place.

La dernière fois que cette condamnation avait été prononcée aux Etats-Unis remonte à 1998 contre des militants islamistes responsables d'un attentat à la bombe contre le World Trade Center en 1993.

Trois autres personnes comparaissaient dans cette affaire mais n'ont pas été reconnues coupables de «sédition». Pour autant, les cinq individus ont tous été condamnés pour «entrave à une procédure officielle» et seront fixés sur leur peine au printemps 2023.

Le procureur Matthew Graves, qui supervise l'ensemble des poursuites pénales, s'est donc félicité que ses équipes aient convaincu les jurés. Leur verdict «réaffirme la force de notre démocratie et des institutions qui la protègent, y compris notre système judiciaire», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les élus Bennie Thompson et Liz Cheney, le premier démocrate et la seconde du parti républicain, ont salué «une victoire pour l'Etat de droit», pouvait-on lire dans une déclaration, notamment relayée par le journaliste Ryan J. Reilly de NBC News.

NEW: Bennie Thompson (D-MS) and Liz Cheney (R-WY) call Oath Keepers seditious conspiracy verdicts “a victory for the rule of law and reinforce the fact that the violence of January 6th included a deliberate attempt to overturn the results of the 2020 election…” pic.twitter.com/o5WUVs8eHp

— Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) November 30, 2022