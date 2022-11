Espagne : une lettre piégée fait un blessé «léger» à l'ambassade d'Ukraine à Madrid

Un employé de l’ambassade d’Ukraine à Madrid a été légèrement blessé par une «déflagration» survenue ce mercredi 30 novembre au matin alors qu’il manipulait une lettre. Kiev a ordonné une «sécurité renforcée» pour toutes ses ambassades.

Une personne travaillant à l’ambassade ukrainienne à Madrid a été légèrement blessée, ce mercredi 30 novembre, dans l'explosion d'un colis piégé.

Dans un message à l’AFP, une source policière a indiqué que «la Police nationale a été informée vers 13h00 d'une déflagration au sein de l'ambassade d'Ukraine à Madrid. Elle s'est produite lorsque l'un des employés de l'ambassade manipulait une lettre».

Légèrement blessé, l’employé s’est rendu par lui-même à l’hôpital où il a été pris en charge. Une enquête, à laquelle participe la police scientifique, a été ouverte.

Un cordon de sécurité a été mis en place par la police autour de l'ambassade, située dans un quartier résidentiel non loin du lycée français de Madrid.

En réponse à cette lettre piégée, Kiev a ordonné une «sécurité renforcée» pour toutes ses ambassades.

«Le ministre (ukrainien des Affaires étrangères) Dmytro Kouleba a chargé de renforcer la sécurité de toutes les ambassades ukrainiennes. Il a également appelé les autorités espagnoles à enquêter d'urgence sur cette attaque», a indiqué sur Twitter le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.

An explosive device hidden in an envelop detonated inside the embassy of Ukraine in Madrid. One staff member injured. FM @DmytroKuleba instructed to strengthen the security of all Ukrainian embassies. He also called on the Spanish authorities to urgently investigate this attack.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 30, 2022