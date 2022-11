Le prince William et la princesse de Galles en visite aux Etats-Unis ce mercredi, une première depuis huit ans

Pour la première fois depuis huit ans, le Prince William et la princesse de Galles Kate seront en visite aux Etats-Unis ce mercredi 30 novembre.

Une première en huit ans. Le prince William et son épouse Kate Middleton, se rendront à Boston ce mercredi 30 novembre pour trois jours d'engagements publics avant d'annoncer les lauréats vendredi des Earthshot Prize Awards, l'organisation fondée par William pour aider les entrepreneurs à trouver des solutions au changement climatique et aux problèmes environnementaux.

Billie Eilish fait partie des chanteuses qui monteront sur scène lors de la cérémonie de remise de prix qui se tiendra vendredi au MGM Music Hall de Fenway au cours de laquelle cinq personnes recevront 1 million de dollars pour leurs projets environnementaux.

L'acteur oscarisé Rami Malek présentera l'un des prix, aux côtés de la princesse Kate et d'autres stars. Annie Lennox, Chloe x Halle et Ellie Goulding joueront sur scène, indique un communiqué de presse. Parmi les autres célébrités qui remettront des prix, citons également les actrices Catherine O'Hara et Shailene Woodley.

Sir David Attenborough, le naturaliste et réalisateur de documentaires à l'origine d'émissions telles que «Planet Earth», participera aussi à la cérémonie et le prince William prononcera un discours de clôture.

une rencontre avec le président ?

Le bureau de la maire de Boston Michelle Wu a fait savoir lundi matin qu'elle rencontrerait le couple royal pour un événement de bienvenue à l'hôtel de ville mercredi après-midi. Jeudi, le couple visitera Greentown Labs, un incubateur de start-ups s'attaquant aux problèmes climatiques, et Roca, une organisation à but non lucratif qui travaille avec les jeunes pour prévenir l'incarcération. Vendredi avant de se rendre à la cérémonie des Earthshot Awards, le prince visitera la bibliothèque et le musée présidentiels John F. Kennedy, et la princesse visitera le Center on the Developing Child de l'Université de Harvard.

La visite de William et Kate revêt une importance particulière car depuis leur dernière venue il y a huit ans de nombreux changements ont eu lieu pour la famille royale, laquelle tente aujourd'hui de donner une image résolument plus moderne, souligne le New York Times.

Ce sera en effet la première visite du couple royal aux États-Unis depuis la mort de la reine Elizabeth II en septembre relève le journal, mais aussi «la première fois qu'ils touchent le sol américain depuis que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont quitté la Grande-Bretagne pour une vie plus privée en Californie ; la première fois qu'ils sont accueillis par un public américain qui a une compréhension plus profonde de la vie royale, en partie grâce à 'The Crown' de Netflix».

La presse britannique de son côté rapporte que les deux frères n’ont a priori pas prévu de se retrouver en raison des tensions qui règnent entre eux depuis que le prince Harry et son épouse, Meghan, ont critiqué la famille royale britannique dans les médias américains.

Il y a huit ans, le prince William avait rencontré le président Barack Obama et la secrétaire d'État Hillary Clinton. Si aucune rencontre avec Joe Biden n'a été officialisée, ce mercredi 30 novembre le Daily Mail annonce que le couple royal devrait rencontrer le président américain ce vendredi.

«Le prince et la princesse de Galles devraient rencontrer le président Joe Biden à Boston vendredi, DailyMail.com peut le révéler en exclusivité, alors que la Maison Blanche et les responsables britanniques s'efforcent de finaliser les détails». Pour l'heure, la Maison Blanche a simplement annoncé mardi que Joe Biden serait à Boston vendredi pour une collecte de fonds politique.