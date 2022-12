Gaza : l'ONU découvre un tunnel du Hamas creusé sous l'une de ses écoles

Dans la bande de Gaza, l’ONU a découvert sous l’une de ses écoles un tunnel creusé par les forces du Hamas. L’organisation souligne l’importance de préserver sa neutralité.

Pour échapper au regard de l'ennemi israélien ou pour l'attaquer par surprise, les combattants du Hamas ont creusé un réseau complexe de galeries souterraines sous la bande de Gaza. L'un des tunnels de ce «Métro de Gaza» vient d'être découvert près d'une école tenue par l'ONU dans cette enclave palestinienne, ce que l'organisation désapprouve.

L'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a indiqué avoir immédiatement scellé la cavité. Dans un communiqué rédigé mardi 29 novembre, elle a exprimé son «indignation quant à la présence d'une telle structure sous ses installations».

Pour l’UNRWA, ce tunnel constitue non seulement «une violation de sa neutralité et du droit international» mais aussi un danger «pour les enfants et [le] personnel».

Soulignant le risque de compromettre sa capacité «d’apporter soutien et protection au 1,4 million de réfugiés palestiniens dans le besoin à Gaza», l’agence a demandé «à toutes les parties de respecter en tout temps la neutralité et l’inviolabilité des locaux de l’ONU».

Des tunnels pour contourner le blocus

La construction du «Métro de Gaza» a commencé en 2007, pour contourner le blocus israélien mis en place après la prise de pouvoir du Hamas à Gaza. Les Palestiniens avaient alors multiplié les tunnels sous la frontière avec l’Egypte, afin de faire entrer des armes et des munitions.

Nombre de ces cavités ont été détruites par l’Egypte ces dernières années. Mais le réseau existe toujours et a d’ailleurs été lourdement visé par les frappes de l’armée israélienne lors de sa guerre contre le Hamas, en mai 2021.

Pour se protéger des attaques, Israël a même dressé une paroi d’acier souterraine, tout autour de la bande de Gaza. Elle est censée empêcher que de nouvelles galeries soient creusées pour pénétrer sur le territoire israélien.