Antony Blinken remercie Emmanuel Macron d'avoir «gardé» Kylian Mbappé à Paris (vidéo)

Lors de la visite d’État d’Emmanuel Macron aux États-Unis, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est dit être un fervent fan du PSG et a remercié le président français d’avoir «su garder» la star tricolore au club parisien.

En recevant le président de la République Emmanuel Macron jeudi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est déclaré être un supporter du PSG. Lors de sa rencontre avec le chef de l’État, le très francophile chef de la diplomatie américaine l’a même remercié d’avoir su «garder Kylian Mbappé» à Paris.

«Ces années m’ont donné un amour de toute une vie pour le football, mais aussi pour l’équipe du PSG. Je ne peux pas être plus fier de mon soutien pour les États-Unis à la Coupe du monde. Je suis ravi que Kylian Mbappé puisse opérer sa magie avec les Bleus», a déclaré Antony Blinken.

«Monsieur le président, merci de l’avoir gardé à Paris», a-t-il ajouté.

Hormis Kylian Mbappé, Antony Blinken et la vice-présidente américaine Kamala Harris ont multiplié devant Emmanuel Macron les références aux personnalités marquantes de l’histoire des relations franc-américaines, du Marquis de Lafayette allant jusqu’à Benjamin Franklin et la «baguette» désignée patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco mercredi.

Pour rappel, Emmanuel Macron est en visite d’État aux États-Unis depuis le 29 novembre dernier et jusqu’au 2 décembre. Celle-ci s’achève avec une visite à la Nouvelle-Orléans, «terreau de culture et de francophonie dans le pays et témoin de premier ordre des conséquences du dérèglement climatique», a fait savoir l'Elysée.