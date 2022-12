Covid-19 : la Chine assouplit ses restrictions sanitaires après les grandes manifestations

Après des jours de manifestation dans toute la Chine, le président Xi Jinping a ouvert la voie à des assouplissements de la politique «zéro-Covid» en place depuis près de trois ans.

La contestation aura-t-elle été efficace ? Après les très larges manifestations qui ont secoué la Chine contre la politique du «zéro Covid», le président Xi Jinping a déclaré que le variant Omicron du coronavirus permet «plus de souplesse» dans des restrictions sanitaires.

C'est ce qu'il a expliqué au président du Conseil européen, Charles Michel, durant un entretien qui s’est tenu ce jeudi à Pékin. Selon Xi Jinping, les importantes manifestations découlaient du fait que «les gens étaient frustrés», après trois ans de pandémie et d’importantes restrictions sanitaires.

Ce vendredi, plusieurs villes chinoises ont donc allégé leurs politiques en matière de lutte contre le Covid-19. À Chengdu, dans le sud-ouest du pays, la population n’est désormais plus obligée de présenter un résultat de test négatif récent pour entrer dans les lieux publics ou prendre le métro, mais seulement un pass sanitaire au vert, confirmant qu'ils n'ont pas traversé une zone «à haut risque».

L'OMS salue les assouplissements

À Pékin, les hôpitaux ne peuvent plus refuser les soins aux patients qui n’ont pas de test PCR négatif de moins de 48 heures. D’autres villes ont également autorisé la réouverture des restaurants, des centres commerciaux et des écoles. Par ailleurs, des experts chinois de la santé ont soutenu la décision de certaines autorités locales d’autoriser les personnes infectées par le Covid-19 à passer leur quarantaine chez elles, alors que jusqu’à présent, elles étaient dans l’obligation de s’enfermer dans des bâtiments spécifiques ouverts par le gouvernement chinois.

L’Organisation mondiale de la Santé a salué ces assouplissements. «Nous sommes heureux d'apprendre que les autorités chinoises ajustent leurs stratégies actuelles et essaient vraiment de calibrer les mesures de contrôle du virus dont elles ont besoin pour la vie, les moyens de subsistance et les droits humains des gens, a déclaré Michael Ryan, responsable des situations d'urgence à l'OMS, ce vendredi. Il est vraiment important que les gouvernements écoutent leur peuple quand les gens souffrent. Nous voulons vraiment voir cet ajustement se produire et s'accélérer».

Face à la colère des Chinois, qui sont descendus dans les rues lors de manifestations inédites, le gouvernement avait cependant dans un premier temps augmenté la présence politique et accentué la répression et surveillance sur les réseaux sociaux. Des dizaines de personnes avaient été arrêtées, dont un journaliste de la BBC, dégradant ainsi les relations diplomatiques entre Londres et Pékin.