Twitter : Emmanuel Macron assure avoir eu une «discussion claire et sincère» avec Elon Musk sur la modération des contenus

Emmanuel Macron et Elon Musk se sont félicités, ce vendredi 2 décembre, d’avoir échangé sur la modération des contenus sur Twitter. Jusqu’à présent, l’entrepreneur avait pris des décisions largement contraires aux recommandations du président français et d’autres leaders européens.

L’entretien aura duré une heure, à l’écart des médias. En visite aux Etats-Unis, Emmanuel Macron s’est rendu à la Nouvelle-Orléans pour aborder, avec Elon Musk, plusieurs questions relatives à la modération des contenus publiés sur le réseau social, un mois après son rachat par l’homme le plus riche du monde.

«Conditions d'utilisation transparentes, renforcement significatif de la modération des contenus et protection de la liberté d'expression : Twitter doit faire l'effort de se conformer à la réglementation européenne», a précisé le chef d'Etat dans une série de tweets.

J'en parle ici, sur Twitter, car c'est de cela qu'il s'agit. Cet après-midi, j'ai rencontré @elonmusk et nous avons eu une discussion claire et sincère : — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2022

«Plus de régulation»

Déjà le 30 novembre dernier, le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, avait dit à Elon Musk qu'il restait «encore un énorme travail à accomplir». Twitter devra «renforcer considérablement la modération des contenus et s'attaquer avec détermination à la désinformation», avait-il ajouté, selon un compte-rendu de leur échange téléphonique.

Initialement, l’homme d’affaire avait assuré mettre en place un conseil de modération des contenus, responsable de toutes les décisions majeures. Une initiative qui n’a finalement pas abouti. Pourtant, dans le même temps, Elon Musk avait mis fin à la lutte contre les fausses informations liées au Covid, un «gros problème» pour le président français.

«Je pense que nous devons prendre le sujet à bras le corps. Je suis en faveur de l’exact opposé, plus de régulation», a asséné Emmanuel Macron lors d’une interview accordée à la chaîne ABC, le 1er décembre dernier. «Nous le faisons en France et au niveau européen».

Absolument — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

La liberté d’expression «implique des responsabilités et des limites. Vous ne pouvez pas sortir et tenir des propos racistes ou antisémites, c'est un point qu'il m'importe de défendre», a souligné Emmanuel Macron. «Nous allons travailler avec Twitter pour améliorer la protection des enfants en ligne. Elon Musk me l'a confirmé. Protégeons mieux nos enfants en ligne !»

Un rachat polémique

La vision absolutiste de la liberté d’expression d’Elon Musk inquiète de nombreux utilisateurs, autorités et annonceurs, qui craignent un déferlement de haine et de désinformation. Dans la foulée du rachat de la plate-forme pour 44 milliards de dollars, Elon Musk avait licencié plus de la moitié de ses employés, et les équipes de modération des contenus n’avaient pas été épargnées.

Le PDG de Tesla et SpaceX avait également, très rapidement, promis le rétablissement des comptes bannis de la plate-forme, comme celui de Donald Trump, supprimé après l’assaut du Capitole en janvier 2021.

Et selon plusieurs ONG, dont le Center for Countering Digital Hate, les messages à caractère raciste, homophobe, misogyne et antisémite ont augmenté de façon «choquante» sur la plate-forme depuis un mois.

Des conclusions que le milliardaire a niées, affirmant au contraire que le nombre de fois où des tweets contenant des discours de haine avaient été lus par des utilisateurs «continuait à décliner». Récemment, il a par ailleurs clarifié ses limites personnelles à la liberté d'expression.

Le compte du rappeur américain Kanye West a ainsi été suspendu pour «incitation à la violence», après la publication de propos admiratifs envers Hitler.