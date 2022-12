Ukraine : une œuvre de Banksy fait l'objet d'une tentative de vol près de Kiev, la police procède à plusieurs arrestations

Une œuvre peinte au pochoir du célèbre artiste britannique Banksy dans la banlieue de Kiev a failli être volée. La police ukrainienne a procédé à plusieurs arrestations.

Le street art est en vogue. En pleine période de guerre, un «groupe de personnes a tenté de voler un dessin de Banksy» dans la banlieue de Kiev, a annoncé Oleksiï Kouleba, gouverneur de la région dans un communiqué.

Les malfrats «ont découpé l’œuvre sur le mur d’une maison détruite par les Russes», ce vendredi 2 décembre. D’après le gouverneur, «plusieurs personnes ont été interpellées sur place» par la police. Heureusement, l’œuvre «est en bon état et se trouve entre les mains des forces de l’ordre».

Le chef de la police de la région de Kiev, a lui annoncé dans un autre communiqué que «huit personnes ont été identifiées». D’après ses informations, les suspects ont tous entre 27 et 60 ans, et sont des habitants de Kiev et de Tcherkassy. Une enquête préliminaire pour «dommages matériels» a été ouverte.

L’artiste Banksy a réalisé de nombreuses œuvres dans la région de Kiev, qui sont toutes placées «sous protection policière».