Voici les 25 plus belles photos d'animaux sauvages en lice pour le prix du public du Wildlife Photographer of the Year 2022

Après avoir publié dernièrement le palmarès 2022 du Wildlife Photographer of the Year, les organisateurs de ce célèbre concours photographique ont dévoilé les 25 clichés sélectionnés pour le prix du public. Découvrez-les et votez pour votre image préférée.

Organisé par le Musée d'histoire naturelle de Londres (Natural History Museum), le Wildlife Photographer of the Year, prestigieuse compétition photo qui célèbre la beauté de la nature, a communiqué le 1er décembre, sa sélection des 25 images retenues pour le prix du public.

Cette sélection de photos exceptionnelles a rejoint les lauréats 2022 du concours, dans le cadre de l'exposition Wildlife Photographer of the Year, qui se tient actuellement et jusqu'au 2 juillet 2023, au sein de cet incontournable musée londonien.

Les internautes peuvent voter pour leur photo favorite jusqu'au 2 février 2023, en se rendant sur le site dédié : www.nhm.ac.uk/wpy/peoples-choice

Le lauréat du prix du public du concours du photographe de faune sauvage de l'année 2022 sera connu le 9 février 2023.

«Life and art» © Chloé BÈS/Wildlife Photographer of the Year

Unique Française retenue parmi les photographes finalistes, Chloé Bès a composé ce superbe portrait minimaliste d'un goéland à ailes grises, près du port de Rausu, sur l'île japonaise d'Hokkaïdo.

«Holding on» © Igor ALTUNA/Wildlife Photographer of the Year

L'Espagnol Igor Altuna a photographié une femelle léopard qui avait tué un babouin, dans le parc national de South Luangwa en Zambie. Accroché au cadavre de sa mère, le bébé babouin était encore vivant quand le félin a déposé sa proie au pied de sa propre progéniture, afin que celle-ci fasse son apprentissage de la chasse.

«Head to head» © Miquel ANGEL ARTUS ILLANA/Wildlife Photographer of the Year

Devant l'objectif du photographe espagnol Miquel Angel Artus Illana, deux femelles bœufs musqués se sont livré à un intense et vif combat, dans le parc national de Dovrefjell-Sunndalsfjella, en Norvège. Un spectacle plutôt inhabituel en pleine saison de reproduction, où ce sont généralement les mâles qui rivalisent entre eux et s'affrontent, afin de s'attirer les faveurs des femelles.

«Among the flowers» © Martin GREGUS/Wildlife Photographer of the Year

Le photographe canadien Martin Gregus a surpris un ourson polaire en train de jouer au milieu des fleurs d'épilobes, sur la côte de la baie d'Hudson, au Canada.

«Life and art» © Eduardo BLANCO MENDIZABAL/Wildlife Photographer of the Year

Dans sa ville natale de Corella, dans le nord de l'Espagne, Eduardo Blanco Mendizabal a saisi l'instant décisif avec son appareil, lorsqu'un gecko est tombé nez à nez avec un chat, mais il s'agissait d'une œuvre de street-art peinte sur un mur.

«The frog with the ruby eyes» © Jaime CULEBRAS/Wildlife Photographer of the Year

Autre photographe espagnol en lice pour le prix du public du Wildlife Photographer of the Year 2022, Jaime Culebras est l'auteur de ce magnifique portrait d'une grenouille de verre Mindo femelle, espèce menacée, et uniquement présente dans la réserve de Rio Manduriacu, au pied des Andes, dans le nord-ouest de l'Equateur.

«World of the snow leopard» © Sascha FONSECA/Wildlife Photographer of the Year

A l'aide d'un piège photographique, l'Allemand Sascha Fonseca a pu saisir un léopard des neiges dans une très belle pose, dans les montagnes du Ladakh, au nord de l'Inde. Solitaire, furtif et silencieux, ce grand félin est l'un des plus difficiles à photographier dans la nature.

«That’s the spot !» © Richard FLACK/Wildlife Photographer of the Year

Ces deux pintades de Pucheran, ou pintades huppées, étaient en quête de nourriture lorsqu'elles ont été photographiées par le Sud-Africain Richard Flack, dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud.

«A golden huddle» © Minqiang LU/Wildlife Photographer of the Year

Dans les monts Qinling, situés dans la province chinoise du Shaanxi, Minqiang Lu a bravé le froid hivernal pour documenter la vie des singes dorés, appelés aussi rhinopithèques, une espèce en voie de disparition dans le centre de la Chine. Affrontant des températures de - 10°C, le photographe chinois a attendu patiemment près d'une demi-heure que deux femelles se blottissant conte un mâle sur la branche d'un arbre, prennent la pose parfaite pour déclencher sa prise de vue.

« A fox's tale» © Simon WITHYMAN/Wildlife Photographer of the Year

Gravement blessée après s'être libérée d'un filet de protection en plastique utilisé en guise de clôture sur les chantiers de construction, cette renarde marchant dans la nuit dans une rue de Bristol, a été immortalisée par le photographe Britannique Simon Withyman, dans le but de témoigner des dangers qui pèsent sur la faune sauvage en milieu urbain. Incapable de chasser efficacement, l'animal en a été réduit à survivre grâce à la nourriture laissée à son attention par les habitants d'un quartier de la ville. Capturée, soignée puis relâchée, la renarde est morte quelque temps plus tard, fauchée par une voiture.

«Snowshoe hare stare» © Deena SVEINSSON/ Wildlife Photographer of the Year

La photographe américaine Deena Sveinsson est l'autrice de ce magnifique et évanescent portrait d'un lièvre d'Amérique assis dans la neige, dans le parc national des Rocheuses, dans l'Etat américain du Colorado.

«Caribbean crèche» © Claudio CONTRERAS KOOB/ Wildlife Photographer of the Year

Pour réussir cette belle image d'une crèche de flamants roses dans la réserve naturelle de Ria Lagartos, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, le photographe mexicain a du se tenir à bonne distance et s'allonger dans la boue pour ne pas effrayer ces majestueux et graciles oiseaux.

«Portrait of Olobor» © Marino CANO/Wildlife Photographer of the Year

Réalisé en fin de journée par Marina Cano, ce spectaculaire portrait d'Olobor, célèbre lion vivant dans la réserve du Masaï Mara, au Kenya, prouve toute l'étendue du talent de la photographe espagnole.

«Coastline wolf» © Bertie GREGORY/Wildlife Photographer of the Year

Parti à la recherche d'ours noirs à photographier sur l'île de Vancouver, sur la côte pacifique du Canada, le Britannique Bertie Gregory s'est ravisé lorsqu'il a vu une femelle loup gris qui évoluait le long du rivage à marée basse parmi les algues. Choix judicieux et gagnant pour ce cliché remarquable.

«Heads or tails ?» © Jodi FREDIANI/Wildlife Photographer of the Year

D'une réelle beauté plastique, cette image de l'Américaine Jodi Frediani met en scène des dauphins nageant dans les eaux de la baie de Monterey, en Californie, aux Etats-Unis.

«Hyena highway» © Sam ROWLEY/Wildlife Photographer of the Year

Œuvre du Britannique Sam Rowley, cette photo d'un membre de clan de hyènes tachetées a été prise de nuit à la périphérie de Harar, en Ethiopie. Dans cette ville, les habitants vivent en symbiose avec ces prédateurs intelligents et opportunistes, qui les débarrassent des charognes mais aussi des restes de boucherie.

«Caught by the cat» © Michael MICHLEWICZ/Wildlife Photographer of the Year

Produite à l'aide d'un piège photographique installé dans une grange abandonnée à Czarnkow, dans l'ouest de la Pologne, cette photo de Michal Michlewicz montre un chat de retour d'une chasse fructueuse, tenant un pinson dans sa gueule. A travers son image, le photographe polonais souhaite montrer l'impact que les chats domestiques peuvent avoir sur les écosystèmes.

«A tight grip» © Nicholas MORE/Wildlife Photographer of the Year

Bien qu'à peine visible en raison de sa petite taille et de son camouflage, un hippocampe bargibanti, communément appelé hippocampe pygmée des gorgones, s'est fait tirer le portrait par le Britannique Nicholas More, dans la mer de Bali en Indonésie. La forme rebondie de ce spécimen mâle indique la naissance prochaine de petits hippocampes, car une des particularités de cette espèce de poisson est que ce sont les mâles qui portent jusqu'à l'éclosion les œufs issus de l'accouplement.

«Fox affection» © Brittany CROSSMAN/Wildlife Photographer of the Year

Ce tendre moment partagé en hiver par un couple de renards roux sur l'Île-du-Prince-Edouard, au Canada, est l'une des images préférées de la photographe canadienne Brittany Crossman.

«The elusive golden cat» © Sebastian KENNERKNECHT/Wildlife Photographer of the Year

L'Américain Sebastian Kennerknecht peut se targuer d'être le seul photographe parmi les sélectionnés à avoir deux photos retenues pour le prix du public du Wildlife Photographer of the Year. Il peut également être fier d'être l'auteur de cette photo de chat doré africain, prise à l'aide d'un piège photographique posé dans le parc national de Kibale, en Ouganda. En effet, il n'existe à ce jour qu'une poignée de clichés représentant ce félidé à l'état sauvage.

«Wasp attack» © Roberto GARCIA-ROA/Wildlife Photographer of the Year

Après avoir été témoin du combat entre une guêpe pompilide et une araignée Ctenus ornatus dans la forêt amazonienne dans la province péruvienne de Tambopata, le photographe espagnol Roberto Garcia-Roa a déclenché son appareil au moment même où l'insecte, du bout de ses antennes, vérifiait que sa proie était bien paralysée après l'avoir piquée. En effet, les femelles de cette espèce de guêpe sont spécialisées dans la chasse aux arachnides, qu'elles paralysent après les avoir piquées afin de les ramener vivantes dans leurs nids, pour servir de garde-manger à leur progéniture.

«Covid litter» © Auke-Florian HIEMSTRA/Wildlife Photographer of the Year

Spécialisé dans la pollution plastique et travaillant sur les habitats conçus par les animaux, le biologiste néerlandais Auke-Florian Hiemstra a photographié cette jeune perche retrouvée piègée dans le pouce d'un gant chirurgical jeté au fond d'un canal à Leiden, aux Pays-Bas. Trouvé lors du nettoyage de la voie d'eau, ce gant est devenu un objet d'étude scientifique qui a permis de documenter l'impact de la pollution générée par le Covid-19 sur la faune sauvage.

«Fishing for glass eels» © Eladio FERNANDEZ/Wildlife Photographer of the Year

A travers son splendide cliché nocturne de pêche aux civelles en République dominicaine, le Dominicain Eladio Fernandez apporte un témoignage photographique sur le sort de l'anguille d'Amérique, espèce en voie de disparition à cause de la surpêche.

«Unlucky for the cat» © Sebastian KENNERKNECHT/Wildlife Photographer of the Year

Il s'agit du second cliché de l'Américain Kennerknecht retenu pour le prix du public du Wildlife Photographer of the Year. Un brin macabre, celui-ci représente un chat des Andes empaillé trônant suspendu à l'aide de fils colorés au mur, au milieu d'un bric-à-brac d'un située à Abra Granada, en Argentine, près des frontières de la Bolivie et du Chili. Dans cette région andine, la présence d'un chat sauvage naturalisé est considérée comme un porte-bonheur pour la fertilité du bétail.

«Night encounter» © Sami VARTIAINEN/Wildlife Photographer of the Year

Dans une forêt près d'Helsinki, Sami Vartianen a immortalisé sa rencontre nocturne avec un blaireau installé près de son terrier, s'apprêtant à partir en quête de nourriture. Sur ce cliché du photographe finlandais, seules les bandes blanches de la tête de ce mammifère si discret, émergent de la nuit noire.