Elon Musk brièvement doublé par un Français au classement de l’homme le plus riche du monde

Une victoire symbolique. Le directeur général de LVMH Bernard Arnault et sa famille ont temporairement détrôné le propriétaire de Twitter Elon Musk ce mercredi au classement des personnes les plus riches du monde, selon Forbes.

Le patron français de LVMH (pour Moët Henessy Louis Vuitton) Bernard Arnault et sa famille ont pris la première place de la liste des milliardaires avec une fortune estimée à 185,8 milliards de dollars, soit 176,74 milliards d’euros. Avant de reprendre la deuxième place quelques minutes plus tard.

Bernard Arnault replaced Elon Musk as the richest person on Earth, per Forbes Real Time Billionaires list https://t.co/0VltkRoBSO pic.twitter.com/q6T1QdPOov — Joel Franco (@OfficialJoelF) December 7, 2022

Dans le même temps, le directeur de Tesla, qui occupait la tête du classement depuis septembre 2021, a vu sa valeur nette atteindre 185,4 milliards de dollars, soit 176,36 milliards d’euros.

Une valeur en chute depuis le rachat de Twitter

Pour conclure le rachat de Twitter en octobre dernier, Elon Musk a engagé 33,5 milliards de dollars (soit 31,87 milliards d’euros), ainsi que 13 milliards de dollars de prêts (soit 12,37 milliards d’euros).

Depuis cette offre, les actions de sa compagnie Tesla ont chuté de plus de 47 % puisque les investisseurs ont craint que l’homme d’affaires ne se concentre exclusivement sur le réseau social. Début novembre, la valeur nette d’Elon Musk a chuté sous la barre des 200 milliards d’euros selon Reuters.

Au total, la valeur marchande du constructeur automobile s'est effondrée de près de moitié depuis l’offre de rachat de Twitter, faisant ainsi perdre à son directeur près de 70 milliards de dollars, soit plus de 65 milliards d’euros.