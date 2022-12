Etats-Unis : la société de Donald Trump reconnue coupable de fraude fiscale

La Trump Organization, société familiale de l’ancien président des Etats-Unis, a été reconnue coupable ce mardi 6 décembre de fraude fiscale et financière lors de son procès à New York.

Nouveau revers pour l’ancien président des Etats-Unis. La Trump Organization, société familiale de Donald Trump, a été reconnue coupable de fraude fiscale et financière ce mardi par un jury du tribunal de Manhattan, à New York.

La Trump Corporation et la Trump Payroll Corporation, deux sociétés qui appartiennent au groupe immobilier Trump Organization, ont été reconnues coupables de tous les chefs d’accusation qui pesaient sur elles, à savoir fraude fiscale et falsification de déclarations comptables. L’entreprise était en effet accusée d’avoir accordé de nombreux avantages non-déclarés en nature, comme le paiement des loyers d’appartements, de locations de voitures ou de frais de scolarité, pour certains hauts cadres de la société. Ainsi, la société pouvait baisser les salaires de ces employés privilégiés, pour payer moins de charges sociales.

Allen Weisselberg, l’ancien directeur financier de la Trump Organization, a notamment plaidé coupable pour fraude et évasion fiscale, reconnaissant avoir détourné 1,76 million de dollars, et a témoigné pendant le procès. Pendant les six semaines d’audience, les avocats de l’entreprise ont rejeté la responsabilité de ce système frauduleux sur lui pour tenter de s’en sortir.

Elle s’expose désormais à une amende de 1,61 million de dollars qui devrait être prononcée au mois de janvier. La société ne peut cependant pas être démantelée, la loi de New York ne prévoyant aucun mécanisme de dissolution d’entreprise en cas d’inculpation pour fraude fiscale, souligne CNN. Les avocats de Trump Organization ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils feront appel de la décision du jury.

Donald Trump n'est pas directement mis en cause

Il faut toutefois rappeler que les membres de la famille Trump, et Donald Trump en premier lieu, ne sont pas poursuivis personnellement dans cette affaire. Cependant, l’ancien président américain est également poursuivi au civil, et doit comparaître dès octobre 2023 avec ses trois enfants, accusés de pratiques fiscales frauduleuse au sein de l’entreprise. La procureure de l’Etat de New York réclame notamment 250 millions de dollars de dommages et intérêts au nom de l’Etat, ainsi qu’une interdiction de diriger des entreprises pour Donald Trump et ses proches.

Si Donald Trump n’a pour le moment été inculpé de rien, ces scandales financiers entachent tout de même le Républicain qui a déjà annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Une annonce qui n’a pas provoqué les réactions escomptées. Les partisans de Donald Trump ont même connu plusieurs revers politiques ces dernières semaines.

Alors qu’il s’attendait à une «vague rouge» au Congrès américain à l’issue des élections de mi-mandat, le raz-de-marée républicain n’a pas eu lieu. Si le parti républicain a repris le contrôle de la Chambre des représentants, il ne bénéficie que d’une courte majorité. Ils n’ont cependant pas réussi à prendre le Sénat, désormais composé de Démocrates à la majorité absolue, depuis la défaite de Herschel Walker, protégé de Donald Trump, à l’élection sénatoriale en Géorgie ce mardi. D’autres figures républicaines, notamment le gouverneur de Floride Ron DeSantis, commencent à émerger et menacent Donald Trump pour les prochaines élections.