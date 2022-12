EuroMillions : le jackpot de près de 143 millions d'euros remporté en Belgique

Le jackpot de près de 143 millions d’euros de l’EuroMillions a été remporté ce mardi 6 décembre par un joueur belge, qui s’approche du record de gain toujours établi à 230 millions d’euros, gagnés au mois de juillet dernier.

Fortune partagée. Depuis quelques jours, une énorme somme de 143.897.163 euros était mise en jeu dans une cagnotte exceptionnelle de l’EuroMillions. Ce mardi 6 décembre, cette somme a été remportée par un joueur belge, rapporte la Française des Jeux (FDJ).

Fait rare, d’après la Gazet van Antwerpen, cet énorme gain n’a pas été remporté par un seul Belge, mais par un groupe de 160 clients ayant participé collectivement à l’EuroMillions dans une petite librairie flamande d’Olmen, dans la province d’Anvers.

893.000 euros par gagnant

S’il n’y avait bel et bien qu’un seul ticket gagnant, le butin va quant à lui être réparti entre les différents vainqueurs, qui empocheront chacun la coquette somme d’environ 893.000 euros. «C’est une énorme surprise pour tout le monde», a réagi le propriétaire de la librairie.

Pour remporter ce gain, les heureux élus ont coché les cases 12, 20, 25, 26 et 27, ainsi que les 8 et 12 en numéros complémentaires. Il s’agit de la troisième plus grande cagnotte de l’histoire de la Belgique.

Les gagnants ont désormais deux mois pour réclamer la somme. Dans ce même tirage, un Français à quant à lui gagné la somme de 160.293 euros.