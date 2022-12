Les Iraniennes désignées «héroïnes de l'année» par Time magazine

Alors que l'Iran connaît un mouvement de contestation de grande ampleur depuis le décès de Mahsa Amini en septembre dernier, morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs, les femmes iraniennes ont été mises à l'honneur par le Time Magazine.

Les femmes iraniennes mises au rang de héros. Dans son numéro du mercredi 7 décembre, le Time Magazine a rendu hommage aux femmes iraniennes.

La photojournaliste iranienne Forough Alaei a alors immortalisé des infirmières, chanteuses, ou encore certaines ayant enlevé leur hijab en signe de protestation contre le régime étatique.

Le magazine a également publié une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle on y voit les récentes manifestations, dont la plupart ont été violemment réprimées par la police iranienne.

The Women of Iran are TIME's 2022 Heroes of the Year #TIMEPOY https://t.co/fJiO0syNgb pic.twitter.com/rdFAguGt92 — TIME (@TIME) December 7, 2022

Mardi 29 novembre, le premier bilan officiel indiquait que 300 personnes avaient été tuées lors de ces manifestations.

L'écrivaine irano-américaine Azadeh Moaveni, qui a signé le texte engagé accompagnant les portraits, a d'ailleurs vivement critiqué la présidence d'Ali Khamenei, ouvrant la porte à un important changement.

Selon elle, «la question sera résolue par les Iraniens eux-mêmes, ceux à l'intérieur du pays qui vivront avec le résultat de leurs actions. Pour l'instant, les répercussions régionales et plus larges de la révolte des filles iraniennes ne pourraient pas être plus sismiques».