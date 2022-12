«Robots tueurs» à San Francisco : la ville n’autorise pas la police à les utiliser mais n’écarte pas totalement l’idée

Le conseil municipal de San Francisco (Ouest des Etats-Unis) a rendu, mardi 6 décembre, un avis défavorable à l'adoption d'une mesure prévoyant l'usage par les forces de l'ordre de la ville de robots capables de tuer. La mesure a néanmoins été renvoyée en commission.

Les forces de l'ordre de San Francisco (Ouest des Etats-Unis) devront encore patienter pour utiliser des «robots tueurs». Le conseil municipal de la ville a en effet rendu mardi un avis défavorable au déploiement de ces appareils dans les rues.

Selon certains membres du comité de San Francisco, ces robots, prévus pour être déployés dans certains cas extrêmes, comme des attaques terroristes ou les tueries de masses, nourrissent une intense polémique.

Le conseil municipal a néanmoins renvoyé la décision d'adopter ces robots en commission, où un vote devrait avoir lieu prochainement.

De nombreux opposants ont critiqué cette mesure, craignant qu'elle débouche sur une augmentation des violences policières et un futur digne du film «Robocop».

Demonstrators in San Francisco protest against potential use of killer robots pic.twitter.com/qd4sJ8mbZG

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 6, 2022