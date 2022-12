Libération de Brittney Griner : qui est Viktor Bout, le trafiquant d'armes échangé contre la basketteuse américaine ?

Viktor Anatolievitch Bout, dit Viktor Bout, a été remis par les États-Unis à la Russie ce jeudi 8 décembre, lors d'un échange de prisonniers avec la basketteuse Brittney Griner. C'est l'un des plus importants trafiquants d'armes depuis les années 1990.

«Le marchand de la mort» de retour en Russie. Ce jeudi 8 décembre, les Etats-Unis et la Russie ont conclu un accord sur un échange de prisonniers. Ainsi, la basketteuse américaine Brittney Griner, incarcérée en Russie depuis février 2022 après avoir été condamnée à neuf ans de prison pour trafic de drogue, a été échangée avec Viktor Bout qui, lui, purgeait une peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle aux Etats-Unis.

une solide formation militaire

Viktor Anatolievitch Bout, de son vrai nom, est né en 1967 en URSS, à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan (pays d'Asie centrale frontalier de l'Afghanistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan). A peine âgé de 20 ans, il fait partie de l'Institut militaire des langues étrangères de Moscou. Il parle aujourd'hui plus de dix langues notamment l'anglais, le français, le portugais, l'allemand, l'espagnol ou encore le zoulou et le xhosa, deux langues parlées en Afrique australe.

En 1987, il enchaîne plusieurs missions militaires en Angola et au Mozambique et se reconvertit quatre ans plus tard dans le trafic d'armes, profitant de la chute de l'URSS et du flot d'armes à bas prix en circulation.

Très impliqué en afrique

Victor Bout se fait rapidement un nom dans les années 1990 en abreuvant d'armes nombre de pays africains en conflit. Il fournit alors le Libéria, le Rwanda ainsi que la République démocratique du Congo, dictatorialement gérée par Mobutu Sese Seko, à qui il met à disposition un avion, qui lui servira d'ailleurs à fuir son pays en 1997.

«Le marchand de la mort» arrose également les talibans en Afghanistan et participe en 1993 au transport d'hommes et de matériels de l’ONU en Somalie.

des films inspirés de son histoire

A plusieurs reprises, Hollywood s'est inspiré de l'histoire de Viktor Anatolievitch Bout pour signer des longs-métrages. Le plus connu étant «Lord of War», du réalisateur néo-zélandais Andrew Niccol, sorti en 2005. Nicolas Cage interprète son rôle, aux côtés de Jared Leto et Ethan Hawke.

Plusieurs documentaires ont également mis en image la vie du vrai «Seigneur de la guerre».