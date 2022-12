Les images impressionnantes de la Lune capturée de près par la Nasa

Grâce à la mission du programme Artémis, la Nasa a envoyé son vaisseau Orion à moins de 130 kilomètres de la surface lunaire. Des magnifiques images de la Lune ont pu être capturées.

La Nasa nous offre une flopée de somptueuses photos. La capsule spatiale Orion de la Nasa a réalisé, ce lundi 5 décembre, un survol de la Lune à moins de 130 kilomètres de sa surface, une spectaculaire manœuvre qui marque le début du chemin de retour vers la Terre pour cette première mission du programme Artémis. En effectuant ce survol très proche de la surface, le vaisseau a profité de l'attraction gravitationnelle de la Lune pour se propulser sur sa trajectoire retour.

