Valise remplie d'argent, eurodéputée écrouée... Tout savoir sur les soupçons de corruption au Parlement européen visant le Qatar

En pleine Coupe du monde au Qatar, l'eurodéputée grecque Eva Kaili a été inculpée et écrouée ce dimanche 11 décembre, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen en lien avec la monarchie du Golfe. Une onde de choc qui secoue les institutions européennes.

des perquisitions, des arrestations... et une eurodéputée écrouée

Cinq personnes, dont l'eurodéputée grecque Eva Kaili (socialiste), ont été arrêtées vendredi à Bruxelles à l'issue d'au moins 16 perquisitions dans une enquête sur des soupçons de versements d'argent «conséquents» par un pays du Golfe pour influencer les décisions des eurodéputés. Ce dimanche, l'élue grecque et trois autres personnes ont été inculpées et écrouées en Belgique.

Au moins trois des suspects interpellés vendredi sont des Italiens ou d'origine italienne : l'ancien eurodéputé socialiste Pier-Antonio Panzeri (2004-2019), le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI) Luca Visentini, et Francesco Giorgi, un assistant parlementaire du groupe S&D (socialistes et démocrates), compagnon de Eva Kaili. Deux interpellations ont eu lieu en Italie : il s'agit de l'épouse et la fille de Pier-Antonio Panzeri.

Outre celui d'Eva Kaili, le domicile d'un autre eurodéputé socialiste, le belge Marc Tarabella, a été perquisitionné samedi soir.

une enquête pour «corruption» ouverte, le qatar visé

Une enquête pour «corruption» et «blanchiment d'argent» en bande organisée a été ouverte, indique le parquet. Elle est dirigée par le juge d'instruction belge Michel Claise.

Le parquet fédéral n'a pas nommé le pays impliqué, mais plusieurs médias ont confirmé qu'il s'agissait du Qatar, notamment les journaux belges Le Soir et Knack.

l'eurodéputée grecque eva kaili au centre de l'enquête

Ex-présentatrice télé de 44 ans, l'eurodéputée grecque Eva Kaili est une figure de la social-démocratie dans son pays. En tant que vice-présidente du Parlement européen (comme 13 autres élus), elle disposait de diverses délégations, dont celle pour les relations avec la péninsule arabique.

Début novembre, elle s'était ainsi rendue au Qatar où elle avait salué en présence du ministre qatari du Travail les réformes de l'émirat dans ce secteur. «Le Qatar est un chef de file en matière de droits du travail», avait insisté l'élue le 22 novembre, à la tribune du Parlement européen. Ces propos, qui avaient alors suscité des remous dans les rangs de la gauche, sont revenus à l'esprit de nombreux eurodéputés à l'annonce de l'arrestation d'Eva Kaili.

Samedi, le journal belge L'Echo a affirmé que «plusieurs sacs remplis de billets» avaient été découverts au domicile bruxellois d'Eva Kaili, que la police a perquisitionné après avoir surpris le père de l'élue lui-même en possession d'une grosse quantité d'argent liquide dans «une valise».

«A la lumière des enquêtes judiciaires en cours menées par les autorités belges, la présidente Metsola a décidé de suspendre avec effet immédiat tous les pouvoirs, devoirs et tâches qui ont été délégués à Eva Kaili en sa qualité de vice-présidente du Parlement européen», a annoncé samedi une porte-parole de Roberta Metsola, présidente du Parlement.

la gauche sous le choc

La gauche française et européenne est durement frappée par ces accusations de corruption alors que, le 24 novembre dernier, des eurodéputés S&D avaient voté contre une résolution condamnant les violations des droits humains au Qatar.

«Le scandale de corruption par le Qatar au Parlement est gravissime. J'ai vu en négociant le contenu de la résolution sur les violations des droits humains de la Coupe du monde que certains répétaient mot pour mot la défense du Qatar», a réagi sur Twitter l'eurodéputée LFI Manon Aubry.

«La plupart des suspects sont liés au groupe Socialistes et Démocrates (S&D), notre groupe au Parlement européen. Mon principe est clair : la vérité et la justice doivent primer sur les solidarités de parti. Et il va falloir vite nettoyer les Écuries d’Augias !», a renchéri sur le même réseau social l'eurodéputé de gauche Raphaël Glucksmann, président de la commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans les processus démocratiques de l’UE.

Dès vendredi soir, Eva Kaili a été exclue du Parti socialiste grec (Pasok-Kinal), qui souhaiterait aussi la voir céder son siège au Parlement européen. Le groupe Socialistes et Démocrates (S&D) de l'assemblée européenne a annoncé sa suspension «avec effet immédiat».