Voici les 25 plus belles photos d'aurores polaires de 2022 selon un célèbre concours

Le site internet Capture the Atlas a annoncé les gagnants de l'édition 2022 de son concours des meilleures photos d'aurores polaires. Une occasion d'apprécier la beauté magique de ce phénomène céleste spectaculaire.

Le blog de passionnés de photographie et de voyage Capture the Atlas a dévoilé le 6 décembre, les 25 photos lauréates de la 5e édition des Northern Lights Photographer of the Year qui récompense chaque année les meilleurs clichés d'aurores polaires.

Connues autrefois sous l'expression de «lumières du Nord», les aurores polaires se créent dans le ciel des régions polaires. Ces formes lumineuses sont appelées aurores boréales pour l'hémisphère nord et aurores australes pour l'hémisphère sud.

Ces phénomènes naturels aux lumières de couleur verte, mauve ou rouge naissent de l'interaction entre les particules émises par le soleil et la haute atmosphère terrestre.

Dan Zafra, rédacteur en chef de Capture the Atlas, a tout au long de l'année, procédé à la sélection des plus belles photos d'aurores polaires, pour au final, n'en garder que les 25 meilleures, selon différents critères tels que la qualité esthétique du cliché, la rareté du phénomène photographié ou bien l'histoire derrière la prise de vue.

«Nugget Point Lighthouse Aurora» © Douglas THORNE

Le photographe néo-zélandais Douglas Thorne a fait ce fabuleux cliché d'aurores australes surplombées de la Voie Lactée, un matin d'automne, au phare de Nugget Point, en Nouvelle-Zélande.

«Polaris Dream» © Nico RINALDI

L'Italien Nico Rinaldi a accompli un de ses rêves en capturant des aurores boréales dans les paysages de la région de Mourmansk, au nord de la Russie. Sa photo offre au spectateur une scène féerique incroyable.

«An Explosion of Color» © Vincent BEUDEZ

Témoin d'un phénomène rare d'aurore coronale, le Français Vincent Beudez a immortalisé cette explosion colorée spectaculaire d'aurores boréales au-dessus de la région de Tromso, en Norvège.

«Michigan Night Watch» © Marybeth KICZENSKI

Réalisé au phare de Point Betsie, situé au bord du lac Michigan, aux Etats-Unis, cet exceptionnel cliché d'aurore boréale est l'œuvre de l'Américaine Marybeth Kiczenski.

«Nordic Quetzal» © Luis SOLANO POCHET

Prise dans le ciel d'Islande à Dyrholaey, cette aurore rouge étincelante a rappelé au photographe costaricain Luis Solano Pochet, le quetzal au plumage bleu vert et rouge, un des oiseaux emblématiques de son pays d'origine.

«Elve's House» © Asier LOPEZ CASTRO

A l'occasion de son dernier voyage au pays des Elfes, l'Espagnol Asier Lopez Castro a ramené ce fantastique cliché de la péninsule islandaise de Stokksnes, avec la célèbre plage de sable noir au premier plan et la majestueuse montagne Vestrahorn qui se détache à l'arrière-plan.

«Red Skies» © Ruslan MERZLYAKOV

Photographiant le ciel nocturne depuis plus de dix ans, le Danois Ruslan Merzlyakov était heureux de pouvoir capturer cette aurore boréale à deux pas de chez lui, juste au-dessus du fjord de Limfjord non loin de la ville de Nykobing Mors, au Danemark.

«Spirits of Winter» © Unai LARRAYA

Malgré une prévision météo peu favorable et des températures de - 30 ° C, le photographe espagnol Unai Larraya n'est pas rentré bredouille de sa chasse aux aurores polaires, dans le parc national du Riisitunturi en Finlande.

«Castner Glacier» © David ERICHSEN

L'Américain David Erichsen a passé plusieurs nuits à affronter des températures inférieures à zéro dans une grotte de glace, située dans le glacier Castner, dans l'Etat américain d'Alaska, attendant patiemment le moment où des lumières d'aurores boréales viendraient s'inscrire dans son cadrage. Tous ses efforts ont été récompensé par cette sensationnelle image.

«The Light Upon Kerlaugar» © Jannes KRAUSE

Le photographe allemand Jannes Krause n'a pas hésité à prolonger son séjour en Islande afin de pouvoir assister à ce spectacle grandiose dans le sud de l'île et faire ses premiers clichés d'aurores boréales.

«Inception» © Giulio COBIANCHI

Basé dans les îles Lofoten, en Norvège, l'Italien Giulio Cobianchi a soigneusement planifié et organisé sa prise de vue pour produire un cliché réunissant la Voie Lactée et les aurores boréales sur la même image. Le résultat obtenu a dépassé toutes ses espérances. Au-dessus d'un paysage grandiose, se déploient dans la voûte céleste de manière harmonieuse, Voie Lactée, galaxie d'Andromède, étoile filante, aurores polaires et Grande Ourse.

«Under a Northern Sky» © Rachel JONES ROSS

Pris dans le parc Tombstone situé dans le Yukon, au nord-ouest du Canada, cet extraordinaire cliché est l'œuvre de la photographe canadienne Rachel Jones Ross.

«Auroraverse» © Tor-Ivar NŒSS

Selon le Norvégien Tor-Ivar Nœss, auteur de ce cliché pris à Nordreisa dans le nord de la Norvège, être confronté à une aurore boréale pour un photographe même chevronné, requiert un maximum de concentration si l'on veut réussir une photo bien composée car il se passe tellement de choses si rapidement.

«Explosions of the Sky» © Kavan CHAY

Le Néo-Zélandais Kavan Chay a confessé être devenu «accro» à la chasse aux aurores polaires depuis qu'il a fait cette merveilleuse photo d'une aurore australe sur la plage de Taiari, dans la péninsule d'Otago, sur l'île du Sud de Nouvelle-Zélande.

«Towering Ice» © Virgil REGLIONI

L'extrême qualité de ce cliché produit par Virgil Reglioni est à saluer car le photographe français a dû gérer des contraintes techniques supplémentaires liées à sa prise de vue faite à bord d'un brise-glace naviguant dans le détroit de Scoresby, situé sur la côte est du Groenland.

«Magical Forest» © Elena ERMOLINA

Eclairé par la lune et la lumière surnaturelle de l'aurore boréale, ce paysage hivernal à la beauté puissante, composé d'une forêt enneigée où s'écoule une rivière presque gelée, se situe dans la région de Mourmansk, en Russie. Cette féerie n'a pas échappé à l'œil affûté de la Russe Elena Ermolina qui l'a immortalisée avec son appareil photo.

«Captain Hook» © Mattia FRENGUELLI

La date du 11 octobre 2021 restera gravée à jamais dans la mémoire de Mattia Frenguelli. Cette nuit-là en Islande, le photographe italien a assisté à un magnifique spectacle lumineux d'aurores boréales explosant au-dessus de la célèbre montagne Kirkjufell dont il a rapporté cette image grandiose.

«The Fjord Guardian» © Filip HREBENDA

C'est par une nuit très froide, l'hiver dernier, sur les îles Lofoten, en Norvège, que le Slovaque Filip Hrebenda a photographié ce panorama baigné de ces incroyables aurores boréales très brillantes.

«Bridge to Dream» © Jabi SANZ

A la cascade de Bruarfoss en Islande, le photographe espagnol Jabi Sanz, a vu son rêve devenir réalité lorsque des aurores boréales ont surgi dans son cadre et qu'il a appuyé sur le déclencheur de son appareil capturant pour l'éternité ce moment magique.

«Magic Night» © Anastasia & Aleksey R

A l'instar de tous les chasseurs d'aurores polaires, les Russes Anastasia et Aleksey R reconnaissent que la quête de ces «lumières du Nord» n'est pas une chose facile à cause des conditions météorologiques souvent extrêmes et changeantes, mais aussi des difficultés à composer son image tout en gérant les paramètres afin d'obtenir une prise de vue parfaite. Leur cliché d'une nuit magique dans la péninsule de Kola, en Russie matérialise et signe l'aboutissement de tous leurs efforts.

«Green Balls» © Jose D. RIQUELME

En février dernier, l'Espagnol José D. Riquelme est parvenu à composer de remarquables photographies d'aurores polaires par des températures de - 30 ° C, à Teriberka, dans le nord de la Russie.

«Emerald Owl» © Itai MONNICKENDAM

Parfaitement maîtrisée, cette photo de l'Israélien Itai Monnickendam a été faite une nuit au clair de lune, dans les environs de Kolari, près de la frontière suédoise, au nord de la Finlande.

«Queen of the North» © Pierpaolo SALVATORE

L'Italien Pierpaolo Salvatore a confié à Dan Zafra que «voir des aurores boréales danser au-dessus de l'une des plus hautes montagnes d'Islande est une expérience difficile à décrire avec des mots. Imaginez le vent sur votre visage, l'odeur de la mer et le bruit des vagues sur les rochers pendant que la Reine du Nord danse dans le ciel».

«Northern Lights over Dramatic Lofoten Peaks» © David HARING

Basé au Danemark, le photographe David Haring se souviendra longtemps de cette nuit-là, aux îles Lofoten, en Norvège. Car contrairement aux prévisions annonçant une faible activité d'aurores polaires, le Slovaque a eu la chance après quelques heures d'attente de voir le ciel être envahi d'une symphonie lumineuse de couleur verte juste au-dessus des montagnes de l'archipel norvégien.

«Reflections on the Ice» © Lena PETTERSEN

Grande chasseuse d'aurores boréales, Lena Pettersen est partie les traquer en hiver dans la région de Troms, dans le nord de la Norvège. Près d'un lac en partie gelé, la photographe norvégienne a choisi de faire un magnifique cliché au cadrage mettant en valeur l'aurore polaire et ses lumières se reflétant sur la surface du lac.