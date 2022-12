Conférence de soutien à l’Ukraine : Emmanuel Macron annonce une aide supplémentaire immédiate de plus d’un milliard d’euros pour l’hiver

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une aide supplémentaire de plus d’un milliard d’euros ce mardi, à l’occasion d’une grande conférence de soutien d'urgence à l'Ukraine.

De quoi rassurer les Ukrainiens pour l’hiver. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une aide supplémentaire de plus d’un milliard d’euros ce mardi, à l’occasion d’une grande conférence de soutien d'urgence à l'Ukraine.

Ce montant de plus d'un milliard d'euros comprend 415 millions d’euros sur le secteur de l’énergie, 25 millions d’euros pour l’accès à l’eau, 38 millions d’euros pour l’alimentation, 17 millions d’euros pour la santé, 22 millions pour les transports et 493 millions d’euros à ventiler.

A ce premier rendez-vous, a succédé un second, concentré davantage sur la résilience et la reconstruction à plus long terme du pays. Pas moins de 46 pays du monde entier et 24 organisations internationales étaient rassemblées à Paris, en plus de quelque 700 entreprises françaises. Elles avaient pour but de répondre aux besoins critiques du pays en guerre, préparer sa reconstruction d’ici au mois d’avril et travailler à des investissements futurs.

Vivement souhaité par les autorités ukrainiennes, ce forum a permis la signature de contrats avec les entreprises, d’une valeur de 100 millions d’euros, comprenant notamment la fourniture de rails, de ponts, ou encore de semences.

La création du «mécanisme de Paris»

Ainsi, la France s’engage à mettre en place un «mécanisme de Paris», une plate-forme digitale pour mieux coordonner l’aide internationale. Il s’appuiera sur le mécanisme de protection civile de l’Union européenne (UE), qui joue déjà un rôle précieux et qui sera élargi aux Etats non-membres de l’UE souhaitant prendre part à l’effort.

Ce mécanisme renforcera notamment l’efficacité de l’aide et permettra de répondre en temps réel aux besoins exprimés par l’Ukraine. A titre d’exemple, cela pourra permettre à terme d’acheminer 63 nouveaux générateurs électriques de haute-puissance et plusieurs transformateurs.

En amont de la première conférence nommée «Solidarité du peuple ukrainien», Emmanuel Macron s'était déjà entretenu dimanche par téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux dirigeants avaient alors discuté de la «mise en oeuvre» de leur «plan de paix en dix points», mais aussi de «coopération dans la Défense et la stabilité énergétique».