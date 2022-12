Coupe du monde 2022 : «Nous sommes tous Marocains», titre en une le Jerusalem Post

A l’occasion de la demi-finale de la Coupe du monde de football qui oppose l’équipe de France au Maroc, ce mercredi 14 décembre au Qatar, le Jerusalem Post, un quotidien national israélien, a titré en une : «Nous sommes tous Marocains».

Un titre lourd de sens. Alors que la France et le Maroc s’affrontent ce mercredi en demi-finale de la Coupe du monde, le quotidien israélien «The Jerusalem Post» a titré en une son soutien au Maroc. Un choix éditorial important qui marque une volonté de mettre en avant le monde arabe à travers le Mondial, mais aussi dans un contexte politique de relations fraîchement retrouvées entre le Maroc et Israël.

Front page ad in the ⁦@Jerusalem_Post⁩ this morning. Seems one of our readers is a big fan of the Moroccan national team and I can understand: It has been a pleasure watching them play. Best of luck tonight. pic.twitter.com/kP2e2TK2SX

— Yaakov Katz (@yaakovkatz) December 14, 2022