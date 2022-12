Etats-Unis : plus de 6.000 armes à feu interceptées dans les aéroports en 2022, un record

L’Administration américaine de la Sécurité des Transports a intercepté un nombre record d'armes à feu dans les aéroports des Etats-Unis en 2022, avec plus de 6.300 retrouvées.

Un record battu malgré les lourdes conséquences. L'Administration américaine de la sécurité des transports (TSA) a déclaré vendredi avoir intercepté 6.301 armes à feu dans les aéroports du pays en 2022 lors des contrôles de sécurité, dont 88% étaient chargées. D’ici à la fin de l’année, les autorités s’attendent à ce que le nombre atteigne 6.600 armes retrouvées dans les bagages à main, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année dernière.

La TSA a par ailleurs récemment augmenté l'amende civile maximale pour les violations d'armes à feu à 14.950 dollars (environ 14.100 euros). Cependant, il n’existe pas de sanction pénale pour les passagers surpris avec une arme dans leurs bagages, et les agents de sécurité des aéroports n’ont pas pour obligation de saisir les pistolets retrouvés. La police est généralement appelée sur place pour décider ou non de la confiscation de l'arme.

Selon la législation en vigueur aux Etats-Unis, les voyageurs peuvent, sous certaines conditions strictes, transporter une arme à feu déchargée dans les bagages enregistrés en soute, une fois déclarée au comptoir. Cependant, il est strictement interdit d’en transporter dans ses bagages à main, même avec un permis de port d’armes.

des oublis dans la plupart des cas

«Lorsqu'un passager apporte une arme à feu au point de contrôle, cela consomme d'importantes ressources de sécurité et constitue une menace potentielle pour la sécurité des transports, en plus d'être très coûteux pour le passager», a déclaré David Pekoske, administrateur de la TSA, dans un communiqué, a rapporté CNN.

A l’exception d’une baisse en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 et de l’arrêt des transports aériens, le nombre d’armes à feu interceptées n’a cessé d’augmenter depuis 2010.

Selon David Fitz, porte-parole de l’Administration américaine de la Sécurité des Transports, la raison la plus courante invoquée par les passagers qui transportent une arme dans leurs bagages est l’oubli, a indiqué le New York Times.

Si l’augmentation de la vente d’armes à feu dans le pays peut être un facteur de l’augmentation des saisies dans les aéroports, selon l’administration américaine, cela dépend plutôt de la législation des Etats quant au port d’armes. David Fitz a notamment indiqué que cette tendance était particulièrement visible dans «les parties du pays où les permis de port d'armes ouvertes et dissimulées sont plus nombreux», et notamment dans les Etats du sud.