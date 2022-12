Ovni : plusieurs centaines de signalements reçus par le Pentagone

Ouvert en juillet dernier, le nouveau service du Pentagone chargé de suivre les objets non-identifiés a reçu «plusieurs centaines» de nouveaux rapports depuis 2021.

Le All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), un service du Pentagone aux Etats-Unis chargé de suivre les objets non-identifiés a reçu depuis son ouverture en juillet dernier «plusieurs centaines» de nouveaux rapports. Si aucune preuve de vie extraterrestre n’a pu être formellement reconnue, le doute plane toujours.

Le AARO est chargé de suivre les objets non identifiés non seulement dans le ciel, mais aussi sous l'eau ou dans l'espace, ou plus simplement, un objet qui a la capacité de se déplacer d'un domaine à l'autre.

La création de ce bureau intervient plus d’un an après un premier travail sur le sujet, grâce au bureau de l’Intelligence nationale américaine, qui indiquait à l’époque qu'entre 2004 et 2021, il y a eu 144 rencontres de ce type, dont 80 ont été captées par plusieurs capteurs.

Depuis lors, «nous avons eu beaucoup plus de rapports», a déclaré le directeur du bureau des anomalies, Sean Kirkpatrick, lors d’une interview avec The Guardian. Ajoutant par la suite qu’il s’agit même de «plusieurs centaines» de rapports en plus.

Une première dans l’histoire du pays

La création de ce service marque un tournant sans précédent pour les Etats-Unis. En effet, en mai dernier, le Congrès a tenu sa première audition depuis plus d'un demi-siècle sur le sujet.

Les membres ont pu exprimer leurs craintes sur la potentielle existence d’une vie extraterrestre ou plus simplement qu’il s’agisse de technologies chinoises ou russes. Cette idée d’«inconnu» ouvre une nouvelle brèche sur le risque de sécurité posé par autant de rencontres avec des objets volants inconnus.

Jusqu'à présent, «nous n'avons rien vu, et nous n'en sommes qu'au tout début, qui puisse nous amener à penser que l'un des objets que nous avons vus est d'origine extraterrestre», a déclaré Ronald Moultrie, sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité.

Néanmoins, si autant de rapports ont pu parvenir jusqu’au Pentagone, cela est dû au travail de sensibilisation effectué par le ministère pour déstigmatiser le signalement de rencontres potentielles. Chaque service a également établi ses propres processus de signalement, a précisé Sean Kirkpatrick.