Plus de 11.200 migrants sont morts depuis 2018 en tentant de rejoindre l’Espagne, selon une ONG

Dans un rapport publié ce lundi, l’ONG Caminando Fronteras a comptabilisé la mort de plus de 11.200 migrants voulant rejoindre l’Espagne entre 2018 et novembre 2022, soit une moyenne de six décès quotidiens.

Une étude longue et détaillée sur une problématique majeure. Dans un rapport publié ce lundi, l’ONG Caminando Fronteras a relevé la mort de plus de 11.200 migrants voulant rejoindre l’Espagne par voie terrestre ou maritime entre 2018 et le 30 novembre 2022, soit une moyenne de six décès par jour.

Pour parvenir à ces résultats, l’organisation a recueilli les témoignages de migrants et de leurs familles puisque la majorité des corps n’a pas pu être retrouvée par les autorités.

Dans le détail, l’année 2021 a été deux fois plus meurtrière que 2020 et 2022 avec 4.639 décès recensés l’an passé contre 2.384 il y a deux ans et 2.154 cette année.

D’après l'ONG, l'utilisation de bateaux pneumatiques instables en Méditerranée a été l'un des facteurs expliquant l'augmentation du nombre de morts l’an dernier.

La route des Canaries particulièrement meurtrière

7.692 migrants ayant péri pour rejoindre l’Espagne ont emprunté la route des Canaries, entre l’archipel espagnol et les côtes nord-ouest de l’Afrique. 1.526 décès ont été comptabilisés sur la route d’Argelia et 1.493 sur la route d’Alborán.

En estos cinco años las personas se han visto obligadas a usar rutas cada vez más peligrosas y arriesgadas. La ruta canaria es la más mortífera con 7.692 víctimas. #MasacreFrontera pic.twitter.com/Zzq6QXblOi — Caminando Fronteras (@walkingborders) December 19, 2022

Selon les chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur, près de 30.000 migrants ont réussi la traversée jusqu’en Espagne entre le 1er janvier et le 15 décembre 2022, soit une baisse de 23 % par rapport à l’an dernier.

Plus de 1.600 femmes et enfants migrants morts

Dans les données recensées par l’ONG Caminando Fronteras, la part de femmes mortes en tentant de rejoindre l’Espagne depuis 2018 a été de 1.272 contre 377 enfants sur la même période.

L’an dernier, 596 femmes et 189 mineurs ont péri en tentant de rejoindre l'un des principaux points d'entrée de l'immigration clandestine en Europe.

Au total, 31 nationalités ont été recensées par l’ONG concernant les migrants ayant perdu la vie lors de leur tentative de traversée vers l’Espagne depuis 2018.