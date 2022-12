Thaïlande : un navire militaire chavire, 31 personnes portées disparues

Un navire militaire thaïlandais s'est abimé en mer dans la nuit de dimanche à lundi. 31 personnes sont portées disparues.

La marine royale thaïlandaise est toujours à la recherche de 31 personnes, portées disparues après le naufrage d'un navire militaire dans le golfe de Thaïlande, dans la nuit de dimanche à lundi. Une opération de sauvetage a été lancée dans l'espoir de les retrouver.

Deux hélicoptères militaires, deux frégates et un navire amphibie ont été mobilisés pour venir en aide aux victimes. L'équipage du HTMS Sukhothai comptait 106 membres et 75 personnes ont déjà été secourues, certaines sautant dans des canots de sauvetage au beau milieu de la nuit. Le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-O-Cha, a signalé «environ cinq blessés graves».

Le navire à moitié englouti

Le naufrage est survenu en raison d'une «perte de contrôle» du navire, qui a commencé à couler peu après minuit (17h GMT). Il se trouvait alors à 22 miles nautiques (37 km) des côtes, au niveau de Bang Saphan, dans la province de Prachuap Khiri Khan (sud).

Selon l'amiral Pogkrong Montradpalin, porte-parole de la marine royale, la «forte marée» a endommagé le système électrique de la corvette de patrouille, au point de provoquer l'arrêt des machines assurant son fonctionnement. Totalement penché sur un côté, le HTMS Sukhothai a été à moitié englouti par les eaux.

L'avarie s'est produite dans une mer agitée, plusieurs régions du sud de la Thaïlande ayant été touchées par des orages et de fortes averses ces derniers jours. La circulation des ferrys entre le continent et l'île touristique de Koh Samui était d'ailleurs interrompue dimanche et lundi, par précaution.

Ce lundi, le service météorologique thaïlandais a recommandé aux petites embarcations de ne pas s'aventurer dans le golfe de Thaïlande. Le risque est encore trop grand, en raison des orages.