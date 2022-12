Twitter : Elon Musk demande dans un sondage s’il doit rester, les utilisateurs répondent non

Ce lundi, 57,5 % des participants ont répondu positivement au sondage lancé par Elon Musk sur Twitter, pour que ce dernier abandonne le réseau social.

L’oiseau bleu va-t-il changer de propriétaire ? Ce lundi, Elon Musk a demandé lors d’un sondage s’il devait rester à la tête de Twitter. Sur plus de 17 millions de votants, 57,5 % ont répondu «oui» à la question «Dois-je quitter la direction de Twitter ?». S’il n’a pas encore réagi, le milliardaire a promis de s’en tenir «aux résultats de ce sondage».

Dans un échange avec un utilisateur de Twitter, Elon Musk a par ailleurs assuré qu'il n'avait pas de successeur désigné.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022