Danemark : un sympathisant de Daesh condamné à 16 ans de prison pour un projet d'attentat

Un sympathisant de Daesh a été condamné par la justice danoise, ce mardi 20 décembre, à 16 ans de prison pour un projet d’attentat à la bombe.

Reconnu coupable de «tentative d’acte terroriste». La justice danoise a condamné ce mardi 20 décembre, un sympathisant de Daesh à 16 ans de prison pour un projet d’attentat à la bombe. Cette peine constitue la plus lourde condamnation prononcée dans le pays scandinave dans un dossier relevant de la législation antiterroriste.

Ali Al Masry, d'origine syrienne et âgé de 35 ans, a été reconnu coupable de «tentative d'acte terroriste» par le tribunal de Holbaek, dans la banlieue de Copenhague, ainsi que de financement et promotion «d'activités terroristes» à motivation jihadiste.

L’accusé avait été arrêté en février 2021 dans la même ville, à l’occasion d’une interpellation simultanée entre le Danemark et l’Allemagne. En plus de son arrestation, sa femme et son frère ont également été interpellés, ce dernier étant un ancien combattant de Daesh en Irak et en Syrie.

«Le procès n'a pas permis de déterminer où une attaque terroriste aurait pu avoir lieu, mais nous sommes convaincus qu'avec les arrestations réalisées, nous avons empêché une attaque d'être menée», ont déclaré les procureurs John Catre Nielsen et Kirsten Jensen dans un communiqué.

Sa femme et son frère condamnés

Si Ali Al Masry plaidait non coupable, justifiant la présence de 12 kilos de poudre et produits chimiques retrouvés cachés à son domicile par le fait qu’ils devaient être utilisés pour créer des «feux d’artifices». En détention depuis son arrestation, il doit être expulsé à sa sortie de prison.

Quant à sa femme âgée de 31 ans et son frère de 37 ans, ils ont été acquittés des charges de complicité. Néanmoins, ils ont été reconnus coupables «d'avoir apporté un soutien financier (...) à une personne liée à Daesh». Ils sont condamnés respectivement à neuf et six mois d'emprisonnement, suivis d'une expulsion pour le frère.

Selon les médias danois, les deux hommes sont originaires de Syrie, tandis que la femme est d'origine irakienne, mais ayant la nationalité danoise.