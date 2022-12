Etats-Unis : le groupe financier Wells Fargo va verser 3,7 milliards de dollars pour éviter des poursuites

La banque américaine Wells Fargo a accepté de verser 3,7 milliards de dollars afin de faire abandonner des poursuites du Bureau de protection des consommateurs de produits financiers (CFPB), dirigées à son encontre pour des irrégularités dans la gestion de prêts.

Une grosse somme pour un procédé bien connu par la justice américaine. La banque américaine Wells Fargo va débourser 3,7 milliards de dollars (environ 3,5 milliards d'euros) pour rembourser des clients, suite aux poursuites intentées par le Bureau de protection des consommateurs de produits financiers (CFPB), pour des irrégularités dans la gestion de prêts bancaires.

Un communiqué du Bureau de protection des consommateurs de produits financiers indique que le groupe a illégalement imposé des intérêts sur des prêts automobiles et commis des erreurs dans l'application d'hypothèques de maisons.

«Les consommateurs se sont vus imposés illégalement des frais et des intérêts sur les prêts automobiles et hypothécaires, ont vu leur voiture récupérée à tort et les paiements de leurs prêts automobiles et hypothécaires mal appliqués par la banque. Wells Fargo a également facturé aux consommateurs des frais de découvert illégaux, et appliqué d'autres frais incorrects aux comptes chèques et d'épargne», explique le bureau de protection des consommateurs.

Dans le détail, Wells Fargo versera deux milliards de dollars aux clients ayant subi un préjudice, assortis d'une amende d'un milliard et sept-cents millions d'euros. Ce dernier versement sera, lui, destiné à un fond d'aide aux victimes déployé par le CFPB.

Ce genre d'accord financier n'est pas rare aux Etats-Unis. En effet, afin d'éviter de perdre des sommes colossales en frais d'avocats sur des procès qui peuvent s'éterniser, la partie qui doit prouver son innocence peut avoir recours à des arrangements financiers, et verse une partie de cet argent en dommages et intérêts aux victimes.