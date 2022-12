Royaume-Uni : les premiers billets à l’effigie du roi Charles III dévoilés

La banque d’Angleterre a dévoilé, ce mardi 20 décembre, les quatre nouveaux billets à l’effigie de Charles III. Les pièces de monnaies arborant le visage du nouveau roi sont entrées en circulation début décembre.

Après le décès de la reine Elizabeth II, le 8 septembre dernier, son fils, Charles III, l’a depuis remplacée au Palais de Buckingham, sur les pièces de monnaies et, désormais, sur les billets bancaires. En effet, ce mardi 20 décembre, la Banque d’Angleterre a dévoilé les premiers billets de 5, 10, 20 et 50 livres à l’effigie du roi.

«Ils devraient entrer en circulation d'ici à la mi-2024», a écrit la Banque d’Angleterre. «Vous pouvez continuer à utiliser des billets en polymère avec un portrait de la reine Elizabeth II», a-t-elle ajouté.

Sur ces nouveaux billets, l’image de Charles III apparaîtra à la place du visage de sa mère sur le recto et en médaillon dans la fenêtre de sécurité transparente. Le portrait est une gravure réalisée à partir d’une photo «fournie par la famille royale en 2013». Les visuels, eux, ont été validés par le monarque de 74 ans.

Dévoilées fin septembre, les premières pièces de monnaie à l’effigie de Charles III sont entrées en circulation début décembre, faisant leur apparition dans les bureaux de poste du pays. Au total, ce sont quelque 27 milliards de pièces arborant le visage de la défunte Elizabeth II qui sont en circulation. Celles-ci resteront valables et ne seront remplacées que si elles sont endommagées ou usées.

Depuis le dévoilement de ces nouveaux billets, un petit détail n’a pas échappé aux yeux des internautes. Il s’agit de la couronne.

Sur Twitter, les utilisateurs du réseau social ont estimé que la couronne qui figure sur les quatre nouveaux billets est différente du monogramme de Charles III et représente plus Elizabeth II que son fils.

«Corrigez-moi si je me trompe, mais la couronne ne devrait-elle pas être une couronne de Roi plutôt que celle d’une Reine ?», a commenté un twittos.

Correct me if I’m wrong, but shouldn’t the crown be a kings crown, rather then a queens crown?

En effet, certains internautes pensent que c’est «la couronne de Tudor» (également connue sous le nom de couronne d’Henri VIII) qui devrait figurer à la place de la «couronne de St Edward», portée par la reine Elizabeth II, sur les nouveaux billets.

«Cela n’a rien à voir avec le sexe. Il (Charles III : ndlr) va utiliser la couronne de St Edward, qui est «la couronne de la reine» dont vous parlez, c’est pourquoi elle est actuellement redimensionnée», a expliqué un autre utilisateur du réseau social Twitter.

It’s the Tudor crown, nothing to do with gender. He’s going to be using St Edward’s crown, which is the “queens crown” you’re talking about, which is why it’s currently being resized.

— Sam Betz (@Samuel_Betz) December 20, 2022