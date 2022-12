Français détenus en Iran : les proches font pression sur le gouvernement

Les comités de soutien des ressortissants français détenus en Iran appellent le gouvernement à changer de stratégie pour les libérer.

Cri de colère. Les comités de soutien à Fariba Adelkhah et Benjamin Brière, deux Français actuellement détenus en Iran, ont demandé à l'Etat d'adopter une nouvelle politique pour les libérer, a-t-on appris ce mardi.

C'est dans une lettre ouverte, adressée à Emmanuel Macron, que la demande a été faite. Les comités ont appelé à une action coordonnée de la part des pays européens.

"Monsieur le Président de la République,



Responsables des comités de soutien à Fariba Adelkhah et Benjamin Brière, actuellement otages des autorités iraniennes, nous prenons la liberté de vous écrire..."@EmmanuelMacron @vonderleyen#FreeFariba#freeben pic.twitter.com/tz9MuvXlRh — Libérons Benjamin Brière #freeben (@BlandineBriere) December 20, 2022

«Force est de reconnaître que la stratégie (française) de négociation poursuivie jusqu'alors n'a engrangé aucun résultat significatif», ont-ils souligné dans cette lettre rendue publique lundi soir.

qui sont les otages ?

La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah avait été arrêtée en juin 2019 puis condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale.

Benjamin Brière a, lui, été arrêté en mai 2020 et condamné à huit ans et huit mois d'emprisonnement pour espionnage et propagande à cause d'une photo postée sur les réseaux sociaux.

Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a par ailleurs souligné qu'il est «formellement déconseillé tout déplacement en Iran du fait du risque réel de détention arbitraire de la part des autorités du pays».

davantage de francais emprisonnes ?

Interrogée également par l'AFP sur la possibilité que d'autres Français soient détenus au-delà des sept connus, elle a déclaré: «comme indiqué par la ministre - Catherine Colonna, le 12 novembre dernier, l'Iran détient arbitrairement sept ressortissants français».

Cependant, selon les auteurs de la lettre ouverte cela peut être «sept ou peut-être plus, car nous savons d'expérience que tous les cas ne sont pas divulgués dans l'espoir – compréhensible – de faciliter les pourparlers avec les autorités de Téhéran».

Ils ont demandé à Emmanuel Macron de saisir le Conseil européen dans la mesure où la plupart des partenaires européens de la France ont également des ressortissants «pris en otages» par les autorités.