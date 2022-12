Guerre en Ukraine : pourquoi la visite de Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis est historique

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu ce mercredi à Washington, où il doit rencontrer son homologue Joe Biden et s’exprimer devant le Congrès américain. Une visite qui s’annonce d’ores et déjà historique.

Une visite de seulement «quelques heures» qui devrait cependant marquer l’histoire. Alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky est attendu ce mercredi aux Etats-Unis, à Washington. Un voyage diplomatique extraordinaire, puisqu’il s’agit du premier déplacement en dehors de l’Ukraine pour Volodymyr Zelensky depuis le début de l’invasion russe, le 24 février dernier. Une visite qui coïncide également avec les 300 jours du conflit.

Cette visite se divise en deux étapes principales. Le président ukrainien doit donc être reçu par Joe Biden à la Maison blanche. Les deux chefs d’Etat se sont déjà entretenus plusieurs fois au téléphone depuis le début du conflit, mais ils pourront cette fois-ci discuter de la suite des opérations en Ukraine en chair et en os. Une conférence de presse sera organisée à la fin de leur échange.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of . In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between and . I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022