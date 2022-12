Voici la station de ski élue la plus belle du monde en 2022

Les World Ski Awards ont élu pour la deuxième année consécutive la station de ski suisse de Verbier, dans les Alpes, «meilleure station de ski du monde 2022».

Au sommet d'une année à l'autre. La station de ski suisse de Verbier, dans les Alpes, a été élue pour la deuxième année consécutive «meilleure station de ski du monde 2022» par les World Ski Awards.

Perchée sur un plateau ensoleillé à 1.500 mètres d'altitude au cœur des Alpes suisses, avec ses chalets aux toits d'ardoise, Verbier a rouvert ses portes pour la saison hivernale le 11 novembre dernier.

Sacrée «Meilleure station de ski de Suisse» et «Meilleure station de ski du monde» en 2021, Verbier offre également une riche variété d'événements sportifs et musicaux, tels que le Polaris Festival pour la musique électro.

Au programme dans le plus grand domaine skiable de Suisse, plus de 400km de pistes pour tous les niveaux (24 bleues, 39 rouges et 10 noires), mais aussi du ski de randonnée, de la luge, ou encore de l’escalade. De plus, dans le cadre de la compétition Xtreme pour le snowboard, la station accueillera également la finale du Freeride World Tour entre le 25 mars et le 2 avril prochain.

Toutefois la station de ski ne s’arrête pas là. En effet, une nouvelle plate-forme panoramique a récemment vu le jour, permettant aux skieurs comme aux piétons d’aller jusqu’au sommet du Mont-Fort. Avec un point culminant de 3.300 mètres de haut, il est possible de profiter d’un panorama à 360°C sur l’ensemble de la chaîne des Alpes.