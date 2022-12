Royaume-Uni : le roi Charles III fêtera officiellement ses 74 ans le 17 juin 2023 à Londres

S’il est né le 14 novembre 1948, le roi Charles III fêtera officiellement ses 74 ans le 17 juin 2023. Une cérémonie en grande pompe ainsi qu’une parade devant Buckingham Palace seront organisées.

Pour la première fois depuis qu’il a accédé au trône, le roi Charles III, qui a fêté en privé ses 74 ans le 14 novembre dernier, assistera au défilé annuel célébrant son anniversaire le 17 juin 2023, à Londres.

Quelque 1.400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens seront réunis pour l’événement, appelé «Trooping the colour» («Salut aux couleurs»). Le défilé reliera le palais de Buckingham à Londres à la place Horse Guards Parade, le long de l'avenue du Mall. La famille royale devrait ensuite assister à la parade aérienne depuis le balcon du palais de Buckingham.

La Couronne britannique a par ailleurs annoncé la promotion au titre de colonel des régiments participant au défilé de la reine consort Camilla, de l'héritier du trône, le prince William, et de son épouse Kate.

Cette cérémonie interviendra un peu plus d'un mois après le couronnement de Charles III, le 6 mai prochain, que la famille royale compte moderniser et rendre plus modeste par rapport à celle grandiose d'Elizabeth II en 1953.

Une tradition instaurée par le roi George II

Rappelons que les souverains britanniques célèbrent deux fois leur anniversaire, respectant une tradition multiséculaire qui a pour origine le climat rigoureux qui règne une bonne partie de l’année au Royaume-Uni.

C’est le roi George II qui a changé les règles, en 1748. En effet, ce dernier, né le 10 novembre 1683, en avait assez de souffler ses bougies en plein cœur de l’automne, alors que les averses et le froid menaçaient en permanence les réjouissances.