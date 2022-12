Shutdown aux Etats-Unis : vers une paralysie de l’Etat ?

Les élus américains n’ont que jusqu’à vendredi soir pour approuver le projet de loi de finances des services fédéraux, et ainsi éviter le «shutdown», une paralysie de l’Etat.

La fin d’année se termine souvent en course contre la montre pour les élus américains. Le Congrès des Etats-Unis a jusqu’à ce vendredi soir à minuit pour adopter le projet de loi de finances, et éviter le fameux «shutdown», la paralysie des services de l’Etat fédéral.

Ce projet de loi, chiffré à 1.700 milliards de dollars, comprend notamment 858 milliards de dollars pour la défense, 44,9 milliards de dollars d'aide d'urgence à l'Ukraine, ou encore 40 milliards d’aide en cas de catastrophe naturelle, selon CNN. Le texte, qui compte plus de 4.000 pages, a été rendu public dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui laisse très peu de temps aux législateurs et aux citoyens pour en prendre connaissance et l’examiner avant la date butoir.

Les dirigeants du Sénat ont l'intention de tout mettre en œuvre pour adopter le projet de loi ce jeudi et l'envoyer ensuite à la Chambre, où il devrait être adopté, avant d'être déposé sur le bureau de Joe Biden pour sa signature avant la date limite ce vendredi à minuit.

Vers un blocage jusqu'au prochain congrès en janvier ?

«Nous devons finir d'adopter ce projet de loi avant la date limite de vendredi, lorsque le financement des services fédéraux touchera à sa fin, mais nous espérons le faire beaucoup plus tôt», a déclaré Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat. Cependant, le chef des Républicains à la Chambre des Représentants, Kevin McCarthy, a appelé son parti à voter contre le texte, afin que les négociations s’allongent et que la chambre repasse aux mains des Républicains au mois de janvier, ce qui donnerait plus de chance au parti de faire passer ses mesures.

Il s’agit de l’un des derniers gros travaux du Congrès américain, qui doit en effet changer début janvier, après les élections de mi-mandat qui ont eu lieu en novembre dernier. La Chambre des Représentants basculera alors du côté républicain, et le Sénat conservera sa majorité démocrate.

Le risque, si les parlementaires n’approuvent pas le projet de loi de finance à temps, est de paralyser tous les services fédéraux, avec la coupure des fonds publics. En cas de shutdown, les fonctionnaires fédéraux peuvent être placés en congé sans solde et ne plus toucher leur salaire.

En 2019, lorsque Donald Trump était alors à la Maison blanche, les Etats-Unis avaient connu le plus long shutdown de leur histoire, qui avait duré plus d’un mois, et touché près de 800.000 fonctionnaires américains. Les parlementaires n’étaient pas arrivés à se mettre d’accord en raison du projet de Donald Trump de construire son mur à la frontière avec le Mexique. Un projet qu’il avait finalement mis de côté avec des jours de paralysie. Ce shutdown avait même affecté les contrôles des bagages dans les aéroports américains.