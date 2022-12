Météo : qu’est-ce qu’une «bombe cyclonique», ce phénomène extrême qui frappe les Etats-Unis ?

A l’approche des fêtes de fin d’année, des millions d’Américains sont paralysés par une puissante «bombe cyclonique». Quelles sont les caractéristiques de cette tempête hors normes ?

Ce type de tempête, qui survient jusqu’à 18 fois par an aux Etats-Unis, frappe dans ce cas par son ampleur et son intensité. «Les tempêtes, ce sont toujours des zones où la pression atmosphérique est plus basse, mais dans ce cas, la pression atmosphérique diminue très rapidement. Là on va avoir une pression qui va chuter de manière très importante, on va passer de 1013 hectopascal (hPa) à 978 hPa en seulement 24 heures, donc globalement, ça fait 35 à 40 hectopascals en un jour. C’est ce qu’on appelle une cyclogenèse explosive», a expliqué Yann Amice, météorologue pour Weather’n’Co, au journal Ouest-France.