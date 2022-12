Découvrez la maison du Père Noël dans un petit village enneigé de Finlande

Rovaniemi, le village du Père Noël, en Finlande, s’attend à un afflux massif de touristes après deux années marquées par la pandémie.

Dans sa maison en Laponie, en plein milieu du village finlandais de Rovaniemi, le Père Noël s’occupe des derniers préparatifs et jette un coup d’œil au répertoire des enfants sages. «Le Père Noël sait tout et il a aussi des lutins spéciaux qui espionnent les enfants pour s’assurer qu’ils se comportent bien. Si ce n’est pas votre cas, vous pouvez toujours vous rattraper, parce que nous finalisons les listes la veille de Noël», rapporte une Finlandaise qui joue le rôle de lutin dans ce petit village de 63.000 habitants.

A Rovaniemi, il est possible de prendre une photo avec le Père Noël, faire du ski, déguster des produits locaux, se balader en motoneige et se promener dans un traîneau tiré par des rennes. Le lieu le plus emblématique reste le bureau de poste du village où les lutins du Père Noël trient des dizaines de milliers de lettres venant d’enfants du monde entier. Selon Geo.fr, plus de 30.000 courriers peuvent être reçus la même journée.

20 millions de lettres en 35 ans

D’ailleurs, en 35 ans, le Père Noël a reçu plus de 20 millions de lettres venant de 200 pays différents. Chaque année, ce village de Finlande attire en moyenne plus de 500.000 visiteurs.

C’est la venue d’Eleanor Roosevelt qui a donné un coup de projecteur à la ville de Rovaniemi. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, le village avait été incendié par les Allemands et 90% des bâtiments avaient été détruits. Six ans plus tard, la veuve de Franklin D. Roosevelt était venue assister à la reconstruction du village. Pour remercier Eleanor Roosevelt de s’être déplacée, une cabane en bois avait été construite pour l’occasion.

Depuis, le chalet Roosevelt est l’une des attractions principales de la ville. «Le chalet de Mme Roosevelt a marqué le premier effort pour inciter un nombre croissant de visiteurs à s’arrêter au Cercle Arctique, à prendre une tasse de café, à acheter des souvenirs et à envoyer une carte postale portant le cachet spécial du Cercle Arctique», peut-on lire sur le site officiel de la ville de Rovaniemi.