Etats-Unis : une violente tempête hivernale fait au moins 17 morts

Au moins 17 personnes sont mortes lors de la tempête hivernale qui a touché les États-Unis ce samedi 24 décembre. Le thermomètre a affiché des températures dépassant les -30 °C sur toute une partie du pays.

Un lourd bilan. Une violente tempête hivernale, accompagnée de températures glaciales, continue de perturber le week-end de Noël aux Etats-Unis, où elle a provoqué l'annulation de milliers de vols et causé la mort d'au moins 17 personnes.

Environ 530.000 foyers étaient toujours privés de courant samedi vers 23h00 heure française (contre jusqu'à 1,5 million la veille), selon le site Poweroutage.us, notamment en Caroline du Nord et dans le Maine, où les températures étaient largement négatives.

Le Service météorologique national américain (NWS) a prévenu que le froid présentait un risque mortel et exhorté les Américains des régions touchées à rester à l'intérieur. Vendredi, à cause du vent, la température ressentie est descendue jusqu'à -48°C, selon la même source.

Dans l'État de New York, (nord-est), durement touché, la gouverneure Kathy Hochul a déployé la Garde nationale dans le comté d'Erie et à Buffalo, la principale ville de l'Etat, où les autorités ont indiqué que les services de secours sont presque paralysés.

La situation est particulièrement impressionnante à Buffalo, située de l'autre côté de la frontière avec le Canada.

Plus de 3.300 vols annulés

Depuis mercredi soir, une tempête hivernale, l'une des plus violentes depuis des décennies, frappe le pays, les vents polaires qui l'accompagnent provoquant d'importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands Lacs.

Plus de 3.300 vols ont été annulés samedi et plus de 7.500 retardés. La veille, près de 6.000 vols avaient été annulés, selon le site de suivi Flightaware.com.

Le ministre des Transports américain Pete Buttigieg a déclaré samedi sur Twitter que «les perturbations les plus extrêmes sont derrière nous, les compagnies aériennes et les aéroports reprenant progressivement leurs activités» - des mots auxquels se raccrochaient les voyageurs bloqués dans des aéroports tels qu'Atlanta, Chicago, Denver, Detroit et New York, espérant un miracle de Noël.