Israël : l'auteur d'un attentat meurtrier à Jérusalem en novembre arrêté

Les autorités israéliennes ont affirmé mardi avoir arrêté un suspect qu'elles accusent d'avoir mené un double attentat à la bombe qui avait fait deux morts en novembre à Jérusalem.

Plus d'un mois de recherches. Ce mardi, les autorités israéliennes ont indiqué avoir arrêté un supect accusé d'avoir mené un double attentat à Jérusalem en novembre dernier.

Ce dernier, âgé de 26 ans, est un Palestinien de Jérusalem-Est, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'Etat hébreu.

Dans un communiqué, le service de la Sécurité intérieure et la police israélienne ont indiqué que le suspect «mû par son idéologie salafistes-jihadiste, s'identifiait au groupe Etat islamique et avait agi seul après une longue période de préparation».

Une mitraillette artisanale et un engin explosif ont été découverts en sa possession, a précisé le communiqué. «Sa garde à vue a été prolongée par le tribunal avant qu'il ne soit mis en examen dans les jours à venir».

Deux morts

Un adolescent israélo-canadien de 15 ans, Aryeh Schupak, et un quinquagénaire israélien, Tadesa Teshuma, avaient succombé à leurs blessures suite à ce double attentat le 23 novembre à l'entrée de Jérusalem.

Cette attaque avait été perpétrée sur fond de nouveau pic de violence. Pour rappel, en mars et avril, l'armée israélienne avait mené plus de 2.000 raids en Cisjordanie occupée, faisant plus de 150 morts du côté palestinien.

Il s'agit du bilan le plus lourd depuis sept ans, selon l'ONU.