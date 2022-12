4e Reich, guerre avec la France, Elon Musk... Les inquiétants pronostics de Dmitri Medvedev pour 2023

L’ancien président russe et proche de Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev, a publié sur Twitter d’étranges prédictions pour l’année 2023, annonçant de nombreux désastres à travers le monde.

Qu’est-il passé par la tête de Dmitri Medvedev ? L’ancien président russe et ex-Premier ministre de Vladimir Poutine, toujours très proche du maître du Kremlin (il est chef adjoint du conseil consultatif de sécurité), a publié une série de «prédictions» hallucinantes pour l’année 2023 sur son compte Twitter.

«Tout le monde fait des pronostics en ce moment. Beaucoup avancent des hypothèses futuristes, comme s’il fallait trouver les plus folles et même les plus absurdes. Voici mon humble contribution», a-t-il averti en préambule de son message.

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions





Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.





Here’s our humble contribution.





What can happen in 2023: — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

Après avoir estimé que les prix du pétrole et du gaz exploseront (150 dollars le baril pour le premier, 5.000 dollars les 1.000 m3 pour le second), le dirigeant russe a affirmé que le Royaume-Uni réintégrera l’Union européenne, ce qui provoquera l’effondrement de l’organisation continentale et fera disparaître l’euro.

Un 4e reich en Europe

Puis, la Pologne et la Hongrie se mettront à occuper l’ouest de l’Ukraine. L’Europe connaîtra l’avènement d’un «IVe Reich», comprenant «l’Allemagne et ses satellites, c’est-à-dire la Pologne, les Etats baltes, la République tchèque, la Slovaquie, la République de Kiev et d’autres parias». Dmitri Medvedev prévoit que la France entrera en conflit avec ce bloc et qu’une guerre éclatera, divisant l’Europe.

Dans le même sens, l’Irlande du Nord quittera le Royaume-Uni et rejoindra la République d’Irlande.

Guerre civile aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, une guerre civile aura lieu, selon lui, permettant à la Californie et au Texas de devenir indépendants. Ce dernier Etat s’alliera d’ailleurs avec le Mexique, prédit le Russe. Puis, Elon Musk gagnera l'élection présidentielle américaine, sous la bannière républicaine.

Dmitri Medvedev a aussi estimé que les activités financières et les principaux marchés boursiers quitteront les Etats-Unis et l’Europe, pour s’installer en Asie. De fait, l’euro et le dollar cesseront d’être les monnaies de réserve mondiale, tandis que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale s’écrouleront.

S’il est difficile de déceler s’il s’agit de prédictions à prendre au second degré ou de réelles envies du dirigeant russe, le dernier message de Dmitri Medvedev, qui souhaite de «joyeuses fêtes à tout le monde, aux amis anglo-saxons et à leurs joyeux porcelets grognant» fait croire à une nouvelle provocation de sa part. Il les a multipliés depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.

A noter qu’Elon Musk a réagi, en qualifiant ironiquement la saillie d’«épique» et en qualifiant les prédictions de « plus absurdes (qu’il a) jamais entendues». Il a aussi fait preuve de premier degré en estimant que l'ex-président russe fait preuve de «méconnaissance étonnante des progrès de l’intelligence artificielle et de l’énergie durable».