Chine : une personne tuée dans un carambolage géant impliquant 200 véhicules

Un impressionnant carambolage s'est produit en Chine ce mercredi 28 décembre sur un pont de Zhengzhou, dans la province du Henan au centre du pays, impliquant plus de 200 véhicules et entrainant la mort d'une personne.

Sur des photos et vidéos amateurs, on y voit de nombreux camions et voitures empilés les uns sur les autres, sur des dizaines de mètres.

Over 200 cars collided on a bridge in Zhengzhou, #China due to heavy fog.





According to local media, one person fatally injured many were blocked in cars.



The accident caused a huge traffic jam. The police, rescuers are working at the scene. pic.twitter.com/ioAYfCOtRO

