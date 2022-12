Crise migratoire : l'Italie a accepté d'accueillir l'«Ocean Viking» avec plus de 100 migrants à son bord

Alors qu’une centaine de personnes ont été secourues en Méditerranée par le navire humanitaire Ocean Viking, ce dernier a été autorisé à accoster mardi à Ravenne, dans le nord-est de l’Italie. Parmi les rescapés se trouvent 23 femmes, une trentaine de mineurs et 3 bébés.

Il s’agit de la première opération de l'Ocean Viking depuis son accostage en France mi-novembre. L’Italie a accepté, mardi 27 décembre, que le navire humanitaire de SOS Méditerranée puisse débarquer à Ravenne, dans la région d’Émilie-Romagne située au nord-est du pays, dont le port est considéré comme «sûr» par les autorités italiennes.

Au total, 113 personnes d’une embarcation pneumatique noire surchargée ont été secourues dans les eaux internationales dépendant de la zone de recherche et de secours maltaise par l’Ocean Viking, dont 23 femmes, certaines enceintes, une trentaine de mineurs et 3 bébés.

