Brésil : à trois jours de l’investiture du président Lula, la sécurité renforcée dans la capitale

Élu de justesse le 30 octobre dernier, Lula doit être investi à la présidence du Brésil ce dimanche 1er janvier. Face aux menaces pour sa sécurité, un important dispositif policier a été déployé.

Une investiture sous haute surveillance. Deux mois après avoir été élu de justesse (avec 50,9% des voix) lors de l’élection présidentielle au Brésil, Lula, figure emblématique de la gauche en Amérique latine, doit être officiellement investi ce dimanche.

Face à la violence qui a marqué cette élection, et qui s’est soldée par l'échec du président d’extrême droite Jair Bolsonaro à se faire réélire, la sécurité est l’enjeu principal de cette investiture. Depuis la défaite du président sortant, de nombreux épisodes de violences urbaines ont eu lieu dans diverses villes brésiliennes, et des partisans de Jair Bolsonaro en ont appelé à l’armée pour tenter de bloquer la passation de pouvoir.

Pour contenir la violence qui risque d’exploser dans la capitale, Brasilia, où la cérémonie officielle aura lieu, les autorités ont d’ores et déjà pris plusieurs dispositions. Le président de la Cour suprême brésilienne, Alexandre Moraes, a notamment décidé l’interdiction temporaire du port d’armes à Brasilia. Cette interdiction est entrée en vigueur mercredi à 18h, et doit prendre fin le 2 janvier, au lendemain de l’investiture, craignant des actions de certains «groupes extrémistes».

Un attentat déjoué la semaine passée

La police fédérale a déclaré ce mercredi avoir mobilisé plus de 1.000 agents pour assurer la sécurité de la cérémonie d’investiture et du public qui s’y rendra. La police fédérale des routes et la Force nationale de sécurité publique seront également mobilisées, pour sécuriser toutes les escortes pour l’investiture. Flavio Dino, le futur ministre de la Justice, a également demandé que l’Esplanade des ministères, que Lula devra descendre à bord de sa voiture lors de la cérémonie, soit fermée au public dès ce vendredi 30 décembre, à la fois pour préparer l’événement, mais aussi par mesure de sécurité.

La semaine dernière, un homme avait été arrêté par la police après avoir tenté de commettre un attentat terroriste. L’individu, fervent soutien du président sortant Jair Bolsonaro, avait placé une bombe dans un camion-citerne près de l'aéroport de Brasilia, dans l’objectif de semer «le chaos», et de déclencher «l’intervention de l’armée» pour «empêcher l'établissement du communisme au Brésil».