Cambodge : au moins 19 morts dans l'incendie d'un hôtel casino

Au moins 19 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'incendie d'un hôtel casino à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande, mais les autorités cambodgiennes craignent que le bilan s'alourdisse.

Un complexe hôtelier ravagé par les flammes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie s'est déclaré dans un hôtel casino à Poipet, ville cambodgienne à la frontière avec la Thaïlande.

Le feu, qui s'est déclaré vers 23h30 (16h30 GMT) au Grand Diamond City Hotel and Casino, a fait au moins 19 morts. «Il y a 19 morts à ce stade. Le nombre total de morts pourrait être encore plus élevé», a indiqué à l'AFP Sek Sokhomm, directeur du service d'information de la province de Banteay Mean Chey, le précédent bilan faisant état de dix morts.

Treize blessés graves

Une opération de secours menée conjointement par les Cambodgiens et les Thaïlandais était toujours en cours jeudi. Des bâtiments calcinés, il ne reste que les fondations et des bouts de façade. Du côté thaïlandais, les autorités locales ont recensé treize blessés graves, a indiqué un responsable de la province de Sa Kaeo, frontalière du Cambodge.

«Plus de 50 personnes» sont soignées dans des hôpitaux de cette province thaïlandaise, a indiqué son gouverneur, Parinya Phothisat. Environ soixante autres ont quitté l'hôpital après un examen médical.

«Les autorités ont essayé de contrôler le feu, notamment avec l'aide de camions de pompiers venus de Thaïlande», a indiqué une source au ministère des Affaires étrangères thaïlandais.

Un membre d'une équipe de secouristes thaïlandais a précisé à l'AFP que le feu s'est rapidement propagé dans l'hôtel casino, haut de plusieurs étages, en raison de la présence de moquette.

Près de 400 salariés

Quelque 400 personnes travaillent au Grand Diamond City, a indiqué la police cambodgienne. Des citoyens étrangers se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment où l'incendie s'est déclaré, d'après des médias locaux.

De nombreux casinos ont essaimé à Poipet, où afflue une clientèle thaïlandaise qui vient jouer légalement, les casinos étant interdits en Thaïlande. Ces derniers mois, plusieurs incendies meurtriers dans des établissements de nuit, régulièrement soupçonnés de ne pas respecter les règles élémentaires de sécurité, se sont déclarés en Asie du Sud-Est.

En août, un feu dans une discothèque près de Pattaya, en Thaïlande, a fait 26 morts, principalement des jeunes locaux venus faire la fête. Un mois plus tard, 32 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un bar karaoké dans la banlieue de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam.