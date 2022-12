Disparition de Pelé : le monde du football rend hommage à la légende brésilienne

Le Brésilien Pelé, légende du football, est décédée jeudi 29 décembre à l’âge de 82 ans. Nombreux sont ceux qui ont tenu à lui rendre hommage à travers les réseaux sociaux.

Célébré dans le monde entier. Pelé, la légende brésilienne du football est décédée ce jeudi 29 décembre à l’âge de 82 ans. Ils sont nombreux à avoir réagi en apprenant le décès de celui qui aura à tout jamais marqué l'histoire du footballl.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre. . Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

Kylian Mbappe, joueur du PSG et international français, a été l'un des premier à réagir, en témoignant son affection pour Pelé sur son compte Twitter, illustré par une photo de lui à ses côtés. «Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié, repose en paix, Roi», a écrit en anglais sur Twitter Mbappé, souvent comparé à Pelé par sa précocité.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.



RIP KING … pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022