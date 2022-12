Italie : Giorgia Meloni face aux journalistes ce jeudi lors d'une grande conférence de presse de fin d'année

Ce jeudi 29 décembre, la Présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, doit se prêter à la traditionnelle conférence de presse de fin d’année. Un exercice en forme de bilan et perspectives au cours duquel la grande gagnante des élections générales de septembre devra répondre à de nombreuses questions de journalistes.

Un exercice que cette ex-présentatrice TV maîtrise très bien. La Présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, devra répondre, ce jeudi 29 décembre, aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse de fin d’année prévue à 11h30.

Organisée par le Conseil national de l’Ordre des journalistes en collaboration avec l’Association de la presse parlementaire, la conférence de presse est organisée dans le hall du bâtiment de la Chambre des Députés. Elle sera également transmise en direct sur les réseaux sociaux ainsi que sur la chaîne italienne Rai1.

Domani, dalle 11.30, la conferenza stampa di fine anno. Potrete seguire la diretta sui miei canali social. pic.twitter.com/IMjfrtn2Uz — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 28, 2022

Un rendez-vous en forme de bilan de l'année écoulée et de celle qui s'ouvre pour la dirigeante italienne, mais qui coïncide également et surtout avec le vote final sur le texte sensible du budget de l’Italie en 2023, déjà adopté par la Chambre des députés.

Examiné désormais au Sénat, ce texte est au coeur de nombreuses tensions. Après une journée mouvementée mardi, la conférence des chefs de groupe avait ainsi décidé de «débattre» du texte le lendemain avant le passage au vote final ce jeudi au cours duquel le gouvernement italien doit poser de nouveau la question de confiance pour éviter toute modification de son projet.

Parmi les autres sujets que Giorgia Meloni pourrait aborder : la crise migratoire. La présidente du Conseil italien devrait ainsi vraisemblablement revenir sur l'accostage du bateau Ocean Viking à Ravenne, dans le nord-est de l'Italie, opéré mardi.

Et pour cause, il s'agit de la première opération du navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée depuis son accostage en France mi-novembre à l'issue d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Rome.

Enfin, Giorgia Meloni pourrait réaffirmer son «plein soutien» à l'Ukraine deux jours après son échange téléphonique avec le président Volodymyr Zelensky.

Lors de cet entretien, «Giorgia Meloni a renouvelé le plein soutien du gouvernement italien à Kiev dans les domaines politique, militaire, économique et humanitaire, pour réparer les infrastructures énergétiques et (pour travailler) à la future reconstruction de l'Ukraine», avait indiqué le Palais Chigi dans un communiqué.

La dirigeante a également réitéré «l'engagement total de l'Italie dans toutes les actions visant à atteindre une paix juste pour la nation ukrainienne».

La présidente du Conseil italien a d'ailleurs confirmé son intention de se rendre à Kiev et a également invité le président ukrainien à Rome.