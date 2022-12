Afrique du Sud : le bilan de l'explosion d'un camion-citerne passe à 34 morts

Le camion-citerne qui avait explosé le 23 décembre dernier près de Johannesburg, en Afrique du Sud, a entraîné la mort de tentre-quatre personnes selon un nouveau bilan, a annoncé ce vendredi 30 décembre le ministère sud-africain de la Santé.

Un bilan qui s'alourdi. Le ministère sud-africain de la Santé a annoncé ce vendredi 30 décembre un nouveau bilan concernant l'explosion d'un camion-citerne près de Johannesburg, la plus grande ville de l'Afrique du Sud. Désormais le nombre de morts s'élève à 34 personnes.

Un premier bilan de dix-huit personnes décédées avait été annoncé lundi. Concernant les victimes, certains étaient de simples passants venus observer le camion accidenté puis soufflés par l'explosion, mais aussi «onze membres du personnel soignant» de l'hôpital jouxtant le lieu du drame à Boksburg, banlieue située à une quarantaine de kilomètres à l'est de Johannesburg, détaille le ministère dans son communiqué.

Un incendie déclaré avant l'explosion

La veille de Noël, le camion-citerne était resté coincé sur un pont du quartier résidentiel de Boksburg, à quelques kilomètres de Johannesburg. Dix personnes avaient été tuées sur le coup, l'accident provoquant une fuite de gaz puis une «énorme explosion qui a occasionné d'importants dégâts» dans un périmètre de 500 mètres, selon les autorités.

Ces mêmes autorités avaient annoncé mercredi que seize autres personnes avaient succombé «à de graves brûlures et blessures», et que huit autres sont décédées lors des dernières 48h, a indiqué le gouvernement.

Dans le détail, trente-sept personnes qui se trouvaient au service des urgences de l'hôpital Tambo Memorial au moment de l'explosion «ont subi des brûlures graves», selon les autorités.

A gas tanker has exploded in #Boksburg, east of Johannesburg, with several injured and feared fatalities. The explosion happened on a bridge. Initial media reports indicate several cars were under the tanker. pic.twitter.com/WJspqWn5mg

— Mxolisi Ncube (@NcubeMxolisi) December 24, 2022