Australie : un couple meurt dans un accident de voiture, leurs enfants retrouvés en vie 55 heures après le drame

Une famille a eu un terrible accident de voiture le 25 décembre dernier, en Australie. Les deux parents sont décédés mais leurs trois enfants ont été retrouvés vivants... 55 heures après le drame.

55 heures, c’est le temps qu’il a fallu pour retrouver une famille australienne après un terrible accident de voiture. Seuls les trois enfants ont survécu.

À Kondinin, près de la ville de Perth en Australie, un drame et un miracle se sont déroulés le jour de Noël. Une famille de cinq personnes a eu un accident de voiture après que les parents, Cindy Braddock, 25 ans, et Jake Day, 28 ans, aient perdu le contrôle du véhicule.

Les deux adultes sont décédés. Dans la voiture, il y avait également leurs trois enfants, âgés entre 1 et 5 ans. Les trois ont survécu malgré des conditions difficiles.

Une grande sœur héroïque

Ils ont été retrouvés 55 heures après les faits, par le cousin du père qui, sans nouvelles, était parti à la recherche de la famille.

Le mardi 27 décembre, les enfants du couple ont donc été découverts, coincés dans les restes de la voiture, sous plus de 30 degrés, et dans un état de déshydratation avancé d’après les médias 9 News et Abc.

D’après le cousin du père, l’aînée de 5 ans a été héroïque : «Si elle n’avait pas défait la ceinture du siège auto de son frère, ce dernier ne serait pas avec nous aujourd’hui».

Les trois enfants ont été pris en charge dans un hôpital. Concernant les circonstances de l’accident, aucune information n’a été dévoilée.