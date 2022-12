Un influenceur colombien se fait tatouer «Messi» sur le visage avant de le regretter quelques jours plus tard

Après le sacre de l’Argentine en finale de la Coupe du monde de football au Qatar, un supporter colombien de l’albiceleste, Maicol Quinonez, plus connu sous le nom de «Mike Jambs» s’est filmé en train de se faire tatouer «Messi» sur le front ainsi que «D10S» et trois étoiles sur les joues. Depuis, il a déclaré regretter son geste et souhaite effacer ce tatouage qui aurait «détérioré sa vie».

Un tatouage réalisé sur un coup de tête. Depuis le sacre de l’Argentine lors de la Coupe du monde au Qatar, de nombreux supporters ont souhaité immortaliser la victoire en se faisant tatouer la troisième étoile, ou en rendant hommage à la star de l’équipe, Lionel Messi. Parmi eux, un certain Mike Jambs, un influenceur colombien, a posté une vidéo de lui en train de se faire tatouer «Messi» en majuscules sur le front, «D10S» sur la joue droite, et trois étoiles sur la joue gauche. Un tatouage qu’il a rapidement regretté et qu’il souhaite aujourd’hui enlever.

Mike Jambs avait d'ailleurs partagé la vidéo de son tatouage sur ses réseaux. pic.twitter.com/DUtWhmlqHr — Actu Foot (@ActuFoot_) December 31, 2022

«Je regrette d'avoir fait le tatouage car au lieu de m'apporter des choses positives, il a entraîné beaucoup de choses négatives, tant sur le plan personnel que pour ma famille», a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur Instagram. «Je ne pensais pas que je dirais cela si tôt et je me sentais très fier de ce que j'avais fait les premiers jours, mais j'aurais aimé ne pas l'avoir fait», a-t-il poursuivi.

D’après le Colombien, ce tatouage aurait donc «influencé négativement sa vie» et il a entamé des procédures pour pouvoir s’en débarrasser. L'influenceur devra subir plusieurs séances de laser pour y parvenir.