Brésil : le président Lula officiellement investi ce dimanche

La cérémonie d’investiture de Lula, élu président du Brésil le 30 octobre dernier, à l’issue d’un scrutin très serré, a lieu ce dimanche 1er janvier.

Un retour à la présidence après plus de dix ans d’absence. Le leader de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, plus connu sous le surnom Lula, doit être officiellement investi à la présidence du Brésil ce dimanche, après avoir été élu en octobre dernier. Il débutera ainsi son troisième mandat présidentiel, après avoir été élu en 2003 et 2010.

Comme le veut la constitution brésilienne, l’investiture officielle a lieu le 1er janvier suivant la date de l’élection. Lula et son vice-président Geraldo Alckmin sont tout d'abord attendus au Sénat, puis à la cathédrale de Brasilia d'où partira une procession vers le Congrès. La séance solennelle d'intronisation du président au Congrès national brésilien doit débuter à 15h heure locale. Les représentants de 65 nations ont confirmé leur présence pour cette cérémonie, notamment ceux de l’Allemagne, du Portugal ou encore de la Colombie et du Mexique.

Une sécurité renforcée dans la capitale brésilienne

La sécurité a par ailleurs été considérablement renforcée dans la capitale brésilienne, en raison du risque accru de violences urbaines. Depuis l’élection de Lula le 30 octobre dernier, de nombreux partisans du président d’extrême droite sortant ont violemment manifesté et bloqué des autoroutes pour demander l’intervention de l’armée afin de bloquer la passation de pouvoir.

La semaine dernière, un bolsonariste a même tenté de commettre un attentat terroriste en plaçant une bombe dans un camion-citerne près de l’aéroport de Brasilia. Des centaines de policiers ont été mobilisés depuis plusieurs jours et jusqu’à lundi pour assurer la prise de fonction de Lula en toute sécurité. Selon la presse brésilienne, environ 300.000 personnes sont attendues le long de l’Esplanade des ministères pour voir le nouveau président.

Jair Bolsonaro absent de la cérémonie

Cependant, malgré le large public qui devrait se rendre à la cérémonie, un invité manquera à l’appel : Jair Bolsonaro lui-même. En effet, il a quitté le Brésil, ce vendredi 30 décembre, pour rejoindre les États-Unis, et il ne devrait pas être présent pour l'intronisation de Luiz Inácio Lula da Silva.

Le passage d'écharpe entre les deux présidents, emblème démocratique, ne devrait alors pas avoir lieu, sans pour autant remettre en cause l'investiture de Lula. Le secrétariat général de la présidence a autorisé la sortie du territoire des membres du personnel chargés de la sécurité du «futur ex-président» pour un voyage à Miami «du 1er au 30 janvier 2023», selon le Journal officiel du vendredi 30 décembre. «Je suis en vol, je reviens bientôt», a dit le chef d'Etat d'extrême droite à la chaîne CNN Brasil.

Pendant les deux mois qui l’ont séparé de son investiture, le leader de la gauche brésilienne n’a pas perdu de temps, et a dû préparer son arrivée à la présidence et réfléchir à son futur gouvernement, et a annoncé au fur et à mesure les noms des 37 ministres qui travailleront à ses côtés.

Dans ses récentes déclarations, Lula a estimé qu’il hériterait, dès le 1er janvier, d’un Brésil «en situation de pénurie», après les quatre années au pouvoir de son adversaire d’extrême droite. Le nouveau vice-président, Geraldo Alckmin, a dénoncé «un démantèlement de l’État brésilien» et un véritable «retour en arrière» en matière d’éducation et de santé.